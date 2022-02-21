İkinci cemre düştü mü?

Cemre düşme tarihleri araştırma konusu olmaya devam ediyor. Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen Cemre düşmesi sırasıyla havaya, suya ve son olarak toprağa düşüyor. Peki ikinci cemre düştü mü, ne zaman düşecek

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

Birinci Cemrenin suya düşmesinin ardından İkinci Cemrenin 27 Şubat'ta suya, Üçüncü cemrenin ise 6 Mart'ta toprağa düşmesi bekleniyor.

CEMRE NEDİR?

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere ‘cemreviye’ denilmektedir.