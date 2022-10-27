Özgün İkinci el araba fiyatları düşüyor mu?
ÖZGÜN HABERLER

İkinci el araba fiyatları düşüyor mu?

Son yıllarda sıfır arabaların artan fiyatları ve yok satması ikinci el araba fiyatlarını da doğrudan etkiledi. Geçtiğimiz yıllar her ay üstüne koyan fiyatlar bu yıl biraz daha durgun geçiyor. Bu sene ikinci el araba piyasası geçen seneye göre yüzde 8 düşüş gösterdi. 2023’e yaklaştığımız şu günlerde ise insanlar tercihlerini sıfır arabadan yana kullanıyor. Peki ikinci el araba fiyatları düşmeye devam edecek mi? 2023’de araba fiyatları artacak mı? İkinci el araba piyasasında son durum ne? İşte soruların cevapları.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İkinci el araba fiyatları düşüyor mu?
İkinci el araba

İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararla birlikte ikinci el piyasasında geçen yıla göre yüzde 8’lik bir düşüş yaşandı. Yeni araba alacak olanlar ve arabasını satacak olanlar piyasadaki bu durgunluğun ne kadar süreceğini merak ediyor. İşte detaylar.

İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Oto galericiler, bu durgunluğun sene sonunda bozulacağını belirtirken, 2023’e hareketli başlayacaklarını vurguladı. Galerici Yavuz Çiftçi,

“İnsanlar şu anda 2023 model yeni çıkacak otomobilleri bekliyor. Bu da piyasanın durgun geçmesine sebep oluyor fakat 2023’e yaklaşırken piyasanın tekrardan hareketleneceğini ve canlanacağını düşünüyoruz” dedi.

İkinci el otomobil piyasasının durgunluğunu koruduğunu belirten Yavuz Çiftçi, “İkinci el piyasasında geçen seneye göre satış rakamları yüzde 8 düştü. Geçen seneye göre daha durgun bir dönem yaşıyoruz. Bunun sebeplerine bakacak olursak otomobil fiyatları hızlı bir artış gösterdi. Bu artış insanları ihtiyaçtan çok otomobilleri bir yatırım aracı olarak görmelerine neden oldu. Sonrasında devletin yaptığı tedbirler bu yükselmenin önüne geçti. Dönemsel olarak bu aylar genellikle otomotiv piyasasını etkiler. Baktığımızda senenin sonuna geliyoruz, çocuklar okula dönüyor, aileler çocuklarla ilgileniyor. Bu durum ikinci el otomobil piyasasını etkiliyor. Bankaların kredi faizleri ve akaryakıt fiyatlarının yukarıda olması da ayrı bir etken” ifadelerini kullandı.

2023 İKİNCİ EL ARABA PİYASASI NE OLACAK?

İkinci el otomobil piyasasının sene sonuna doğru hareketleneceğini belirten Çiftçi,

“Senenin sonuna doğru yaklaşırken, insanlar araba değiştireceği zaman yeni model bir araba almak istiyor. Yeni yıla 2 ay kalmışken şu an araba alıp yaştan 1 yıl zarar görmek istemiyorlar. Bunu bekleyen bir kısım var. Bu da hem ikinci eli hem de sıfır araç piyasasını durağan tutuyor. Yani 2023 model arabaları bekleyen bir kısım var. Senenin sonuna doğru piyasa tekrardan hareketlenir. Fiyatlara baktığımızda, yüzde 10-15 civarında geri gelme söz konusu. İnsanlar bu yüzde 10-15’lik geri gelmeyi göze aldıkları zaman bir şekilde ticaret dönüyor. Piyasa aslında hiçbir zaman durmaz, sadece rakamlar güncellenir, kaldığı yerden devam eder. İnsanlar yeni rakamlara kendilerini alıştıramadıkları zaman bir durağanlık hareketsizlik başlıyor” dedi.

İkinci el otomobilde yeni dönem: Yenilenip satılacak
FOTOĞRAF 15
Title
Türkiye’deki ilk basit örneklerini kurumsal ikinci el şirketlerinde gördüğümüz yenilenmiş ikinci el araç pazarında işler büyüyor. Otomotiv devi Renault, Fransa ve İspanya’da ‘Refactory’ ismiyle hizmet veren fabrika çıkışlı ikinci el araç satışı modelini resmen Türkiye’ye getiriyor.
Title
Konuyla ilgili daha önce “Değerlendirme aşamasındayız” diyen Renault Group CEO’su Hakan Doğu, 2023 yılında faaliyetlerin başlayacağını belirterek, “Artık son aşamadayız. Teknolojik olarak yatırımlarımızın kararını verdik. Türkiye’de ikinci elin kaderini değiştireceğiz. Yeni bir oyun kuracağız.
Title
Muhtemelen diğer üreticiler bizi taklit edecek. Çünkü, otomobile doğru ulaşma yöntemi bu olacak. 10 yıl boyunca aracı sürekli yenileyip garantiler vererek, halkın güvenerek kullanacağı uygun fiyatlı araçlar yapacağız” dedi.
Title
Hürriyet'in haberine göre; Uluslararası Paris Otomobil Fuarı’nda MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş ile birlikte sorularımızı yanıtlayan Renault Group Türkiye CEO’su Doğu, fabrika çıkışlı ikinci el hizmetiyle ilgili ilk ayrıntıları, “Yenileme merkezi Bursa’daki Oyak Renault fabrikasının içerisinde olacak.
Title
Başlangıçta 6 yaşına kadar araçlar yenilecek sonrasında bunu 10 yaşa kadar uzatmayı planlıyoruz. Motor da dahil her şey yenilenebilecek. 2 yıl da garanti sunulacak” sözleriyle paylaştı.
Title
Peki, bu araçların alım ve satım işlemleri nasıl yapılacak? Bu noktada devreye Türkiye’deki geniş Renault bayi ağı girecek. Konuyla ilgili bilgiler veren Dr. Berk Çağdaş, Refactory’nin Türkiye için çok önemli bir proje olduğunu belirterek, “İlk etapta yenilenmiş ikinci el araç alım ve satış işlemlerini şubelerimiz kanalıyla yapmak istiyoruz” dedi.
Title
Renault ilk ‘Refactory’ yani YENİLEME merkezini 2020 yılında Fransa’da Micra ve Zoe’yi ürettiği Flins fabrikasında devreye aldı. Bu fabrikada Renault, Peugeot, Dacia ve Toyota markalı otomobillerin yenileme işlemleri gerçekleşiyor. Sadece 800 çalışan bu işlemler için özel olarak istihdam ediliyor. Genelde 3-4 yaşında araçlar kabul ediliyor ve yenilemenin ardından 6 ay ila 1 sene arasında garanti veriliyor. Tüketici, kendi aracını yeniliyor ve kullanmaya devam ediyor veya yenilenmiş Ikinci El araçları satın alabiliyor.
Title
Türkiye’de ise Hakan Doğu’nun da belirttiği gibi hem yaş aralığı hem de garanti süreleri daha uzun olacak. Sistemin ilk etapta Renault ve Dacia markalı otomobiller için geçerli olacağı tahmin edilse de asıl detaylar kısa süre içerisinde netleşecek. Bu adımın Türkiye’deki diğer üreticileri de harekete geçirmesi bekleniyor.
Title
Türkiye’de iki-üç yıl içerisinde bir Ar-Ge merkezi kuracaklarının bilgisini de paylaşan Hakan Doğu, Dr. Berk Çağdaş ile birlikte Türk tüketicilerinin karşısında yakında birçok yenilikle çıkacaklarını bildirdi. Doğu, “Berk Bey ile birlikte yakında 4-5 inovatif proje açıklayacağız. Servisiyle, bağlantılı Araç çözümleriyle, teknolojisiyle Türkiye’de hiç kimsenin yapmadığı klasiğin dışında işler yapmak istiyoruz.
Title
Dünya değişiyor, otomotiv değişiyor. Türkiye’de otomotivin Apple’ı olmak gibi kendimize hedef koyduk. 53 yıllık köklü ortaklığımız (Renault-Oyak Grubu) var. Bu ülkenin otomotiv sektörü için kurucu babalarıyız. Türkiye’de tekrardan otomotiv ekosistemini kurmayı kendimize misyon edindik. Bu zamana kadar yatırım yapmaktan kaçınmadık” ifadelerini kullandı.
Title
Doğu, Oyak Grubu ile Renault’nun 53 yıldır süren köklü ortaklığının güçlü bir şekilde devam ettiğini vurgularken, fabrikada üretilecek yeni modeller ve dönüşümle ilgili karar aşamasında olduklarını söyledi. Doğu, özetle şu şekilde konuştu:
Title
“Sedan mı üretmeliyiz yoksa SUV mu, içten yanmalı motorlarla Renault’u Türkiye’de devam ettirebilir miyiz veya ettirmeli miyiz. Bunun gibi birçok stratejik kararı değerlendirme aşamasındayız.
Title
Önümüzdeki 10 yıl için fabrikayı tamamen doldurup hem iç pazar hem de ihracata uygun bir üretim altyapısı kurmaya çalışıyoruz. Kararlarımızı 2023’in ilk çeyreği içerisinde duyurabiliriz.”
Title
Öte yandan, Bu arada, Oyak Renault fabrikalarında CMF-B platformu üzerine Clio’nun içten yanmalı ve hibrit versiyonlarının üretimine devam ediliyor.
Title
Yakında aynı platformda Mitsubishi Colt’un da üretileceği ise kısa süre önce duyuruldu.
İkinci el otomobilde yeni dönem: Yenilenip satılacak
İkinci el arabada yeni dönem başlıyor. Araba almak isteyene güzel haber geldi. Fabrika çıkışlı ikinci el araç dönemi 2023 yılında resmen başlıyor. 6 yaşına kadar olan araçlar yenilenip tekrar satışa sunulacak. 10 yıl boyuncu sürekli yenilenen araçlar uygun fiyata satılacak. İşte araba almak isteyen milyonları ilgilendiren detaylar.


Hem gösterişli hem de ucuz

Hem gösterişli hem de ucuz

Z kuşağının en çok satın aldığı altın belli oldu.
Endişelendiren görüntü

Endişelendiren görüntü

​Suyun rengi kahverengiye döndü.
Gazpromdan Türkiyede kurulacak gaz merkezi açıklaması: Herkesin yararına olacak

Bakan Bozdağ: ​Türk milletine düşmanlığı milletimiz kabul etmez.

İDDEF Afganistan'da <br>Cami Mescit ve Medrese açtı

İDDEF Afganistan'da
Cami Mescit ve Medrese açtı

​'Kardeş iyi günde değil zor günde belli olur.'

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracında ikinci üretim başladı.

​Polonya 'beklemede kalın' diyerek paylaştı.

​Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Yıldırım'dan ilk açıklama: İki kaburga kırığım var.

Kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı'nın evinden​span> kalaşnikof mermileri çıkmıştı./span>

İki buçuk milyon TL'yle çıktı: Bir buçuk saat sonra fark edildi.

Beline sarılı halde bulundu.

Kaynağı bilinmiyor: Herkes görmek için akın ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.