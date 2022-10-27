İkinci el araba fiyatları düşüyor mu?

İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararla birlikte ikinci el piyasasında geçen yıla göre yüzde 8’lik bir düşüş yaşandı. Yeni araba alacak olanlar ve arabasını satacak olanlar piyasadaki bu durgunluğun ne kadar süreceğini merak ediyor. İşte detaylar.

İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Oto galericiler, bu durgunluğun sene sonunda bozulacağını belirtirken, 2023’e hareketli başlayacaklarını vurguladı. Galerici Yavuz Çiftçi,

“İnsanlar şu anda 2023 model yeni çıkacak otomobilleri bekliyor. Bu da piyasanın durgun geçmesine sebep oluyor fakat 2023’e yaklaşırken piyasanın tekrardan hareketleneceğini ve canlanacağını düşünüyoruz” dedi.

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İkinci el otomobil piyasasının durgunluğunu koruduğunu belirten Yavuz Çiftçi, “İkinci el piyasasında geçen seneye göre satış rakamları yüzde 8 düştü. Geçen seneye göre daha durgun bir dönem yaşıyoruz. Bunun sebeplerine bakacak olursak otomobil fiyatları hızlı bir artış gösterdi. Bu artış insanları ihtiyaçtan çok otomobilleri bir yatırım aracı olarak görmelerine neden oldu. Sonrasında devletin yaptığı tedbirler bu yükselmenin önüne geçti. Dönemsel olarak bu aylar genellikle otomotiv piyasasını etkiler. Baktığımızda senenin sonuna geliyoruz, çocuklar okula dönüyor, aileler çocuklarla ilgileniyor. Bu durum ikinci el otomobil piyasasını etkiliyor. Bankaların kredi faizleri ve akaryakıt fiyatlarının yukarıda olması da ayrı bir etken” ifadelerini kullandı.

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2023 İKİNCİ EL ARABA PİYASASI NE OLACAK?

İkinci el otomobil piyasasının sene sonuna doğru hareketleneceğini belirten Çiftçi,

“Senenin sonuna doğru yaklaşırken, insanlar araba değiştireceği zaman yeni model bir araba almak istiyor. Yeni yıla 2 ay kalmışken şu an araba alıp yaştan 1 yıl zarar görmek istemiyorlar. Bunu bekleyen bir kısım var. Bu da hem ikinci eli hem de sıfır araç piyasasını durağan tutuyor. Yani 2023 model arabaları bekleyen bir kısım var. Senenin sonuna doğru piyasa tekrardan hareketlenir. Fiyatlara baktığımızda, yüzde 10-15 civarında geri gelme söz konusu. İnsanlar bu yüzde 10-15’lik geri gelmeyi göze aldıkları zaman bir şekilde ticaret dönüyor. Piyasa aslında hiçbir zaman durmaz, sadece rakamlar güncellenir, kaldığı yerden devam eder. İnsanlar yeni rakamlara kendilerini alıştıramadıkları zaman bir durağanlık hareketsizlik başlıyor” dedi.

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