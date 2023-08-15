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İkinci el araç satışında yeni dönem meyvesini veriyor! 6 ay ve 6.000 km düzenlemesi tam olarak nedir?

Ticaret Bakanlığı 15 Temmuz’da çıkardığı, ‘İkinci el araçlar sıfır araç liste fiyatını geçemez’ kuralı piyasayı rahatlattı. 2. el otomobil satış düzenlemesi ile otomotiv ticareti yapan kişi veya kurumların, 6 ay veya 6.000 kilometre sınırını geçmeyen araçları ikinci el olarak satmasının önüne geçildi. Peki İkinci el araç yasası kimleri kapsıyor? İşte 2. el araba satış şartlarına ilişkin düzenlemenin detayları.

14:03 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
İkinci el otomobil satışlarında 6 ay 6 bin km düzenlemesinin detayları

İkinci el otomobil satışlarında 6 ay 6 bin km düzenlemesinin detayları

Ticaret Bakanlığı, 15 Temmuz’da İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikle ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması 1 Ocak 2024 tarihine kadar yasakladı.

İkinci el araba satışı düzenlemesine uymayanlara rekor ceza kesildi

Bakanlığın yoğun şikayetler üzerine ilk olarak devreye aldığı 6 ay ve 6 bin km uygulamasında şu ana kadar binlerce yetkili bayi ve galeriye denetim yapıldı. Devreye alındığı günden bugüne piyasada etkili olan uygulamanın denetim tarihi 1 Ocak 2024’e kadar uzatılırken, bu kapsamda 126 yetkili bayi ve galeriye toplamda 51 milyon 920 bin 782 lira ceza uygulandı.

İkinci el araba fiyatları düştü mü, fiyatlar ne kadar?

İkinci el araç pazarı ise son üç aydır 1 milyon adetlerin üzerinde seyrederken yapılan düzenlemelerin etkisiyle yüzde 20 düşerek 800 bin bandına indi. 1 milyon lira ve üzeri olan araçlarda sıfır fiyatının üzerine fahiş fiyat olarak istenen 50-100 bin lira aralığındaki köpük erimeye başladı. Son çeyrekte şişkin fiyatlar tamamen normale dönecek.

İkinci el araba satışı için şartlar neler?

Sıfır araçların, ticari faaliyet yapan kişiler tarafından satın alınıp sıfır kilometre olarak satılmasının önüne geçebilmek için 6 ay ve 6.000 km düzenlemesi hayata geçirildi. Buna göre 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren sıfır araçların 6.000 kilometre veya 6 ayı doldurmadan satışının önüne geçilecek. Böylece arz-talep dengesinin kurulabilmesi sağlanacak.

Şartlar ise şöyle sıralanıyor:

  • Ticari faaliyet olarak gerçekleşen araç satışlarında ekspertiz raporu zorunlu tutulacak. Rapor, aracın satışından en az 3 gün önce hazırlanacak.
  • Araçlar 6 ay veya 6.000 kilometre sınırını geçmeden satılamayacak. Satılmaları durumunda para cezası uygulanacak.
  • İnternet üzerinden gerçekleştirilen satışlar da Ticaret Bakanlığı tarafından takip edilecek.
  • Ticaret Bakanlığı şartların sağlanıp sağlanmadığını ise noterler aracılığı ile takip edecek. Türkiye Noterler Birliği ile Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan protokol uyarınca araç satışları günlük olarak bildirilecek. Böylece Ticaret Bakanlığı, Türkiye’de gerçekleşen tüm araç satışlarını güncel verilerle takip edebilecek.

6 ay ve 6.000 km düzenlemesinden kimler muaf?

İkinci el araçların satışı veya ticareti ile ilgili genel bir yasak uygulanmadı. Düzenleme ile otomotiv ticareti yapan kişi veya kurumların, 6 ay veya 6.000 kilometre sınırını geçmeyen araçları ikinci el olarak satmasının önüne geçildi. Markaların yetkili bayileri, sıfır araçları; otomobil ticareti ile ilgilenmeyen kişiler ise ikinci el araçlarını diledikleri gibi satmaya devam edebilecek.

2. el araba alırken nelere dikkat edilmeli? Araba alacaklar dikkat!
2. el araba alırken nelere dikkat edilmeli? Araba alacaklar dikkat!

2. el araba alırken nelere dikkat edileceğine ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Son üç senedir çip krizi ile birlikte başlayan araba fiyatlarındaki artış akılalmaz noktaya geldi. Talebin artması ve yeterli üretimin olmaması fiyatları tırmandırdı. Öyle ki bayilerde araba kalmadı hatta araba almak isteten vatandaşlara 6 ay sonra teslim şartı koşuldu. Gözü doymaz fırsatçılar nedeniyle ikinci el araçlar oldukça pahalı. Hükümet sıfır ve ikinci el piyasası için peş peşe adımlar attı. Gelinen noktada 2. elde panik satışları başladı. 2.el araba alırken arabanın, motor, kaput, tavan, fren, rot balans, değişen parça gibi önemli noktalara dikkat edilmeli. Özellikle 2. el araç alınmadan önce alacağını marka ve modelin piyasa fiyatlarını iyice araştırma yaparak belirlemeli. Peki, ikinci el araba alırken nelere dikkat edilmelidir. İşte ikinci el araç alırken dikkat edilmesi gerekenler...

#İkinci el araba
#2. el araç fiyatı
#6 ay 6.000 km düzenlemesi
#Ticaret Bakanlığı
1 saat önce
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