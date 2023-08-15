Ticaret Bakanlığı, 15 Temmuz’da İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikle ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması 1 Ocak 2024 tarihine kadar yasakladı.

İkinci el araba satışı düzenlemesine uymayanlara rekor ceza kesildi

Bakanlığın yoğun şikayetler üzerine ilk olarak devreye aldığı 6 ay ve 6 bin km uygulamasında şu ana kadar binlerce yetkili bayi ve galeriye denetim yapıldı. Devreye alındığı günden bugüne piyasada etkili olan uygulamanın denetim tarihi 1 Ocak 2024’e kadar uzatılırken, bu kapsamda 126 yetkili bayi ve galeriye toplamda 51 milyon 920 bin 782 lira ceza uygulandı.

İkinci el araba fiyatları düştü mü, fiyatlar ne kadar?

İkinci el araç pazarı ise son üç aydır 1 milyon adetlerin üzerinde seyrederken yapılan düzenlemelerin etkisiyle yüzde 20 düşerek 800 bin bandına indi. 1 milyon lira ve üzeri olan araçlarda sıfır fiyatının üzerine fahiş fiyat olarak istenen 50-100 bin lira aralığındaki köpük erimeye başladı. Son çeyrekte şişkin fiyatlar tamamen normale dönecek.

İkinci el araba satışı için şartlar neler?

Sıfır araçların, ticari faaliyet yapan kişiler tarafından satın alınıp sıfır kilometre olarak satılmasının önüne geçebilmek için 6 ay ve 6.000 km düzenlemesi hayata geçirildi. Buna göre 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren sıfır araçların 6.000 kilometre veya 6 ayı doldurmadan satışının önüne geçilecek. Böylece arz-talep dengesinin kurulabilmesi sağlanacak.

Şartlar ise şöyle sıralanıyor:

Ticari faaliyet olarak gerçekleşen araç satışlarında ekspertiz raporu zorunlu tutulacak. Rapor, aracın satışından en az 3 gün önce hazırlanacak.

Araçlar 6 ay veya 6.000 kilometre sınırını geçmeden satılamayacak. Satılmaları durumunda para cezası uygulanacak.

İnternet üzerinden gerçekleştirilen satışlar da Ticaret Bakanlığı tarafından takip edilecek.

Ticaret Bakanlığı şartların sağlanıp sağlanmadığını ise noterler aracılığı ile takip edecek. Türkiye Noterler Birliği ile Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan protokol uyarınca araç satışları günlük olarak bildirilecek. Böylece Ticaret Bakanlığı, Türkiye’de gerçekleşen tüm araç satışlarını güncel verilerle takip edebilecek.

6 ay ve 6.000 km düzenlemesinden kimler muaf?