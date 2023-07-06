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İkinci el araç satışlarında yeni dönem: Kısıtlamaya uymayanın cezası 300 bin lira

İkinci el araç satışında yeni dönem başlıyor. Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında, 2. el otomobil satışlarında sınırlamaya gildi. Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre, ikinci el araç satışlarının fiyatı, sıfır araç fiyatının üzerinde olamayacak. Yönetmeliğe aykırı ilanlara 300 bin liraya kadar ceza uygulanacak. İşte Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğinin içeriği.

09:02 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İkinci el araç satışında yeni düzenleme

İkinci el araç satışında yeni düzenleme

İkinci el araç satışlarındaki fahiş fiyatlara karşı adım atıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan yönetmeliğe göre, ikinci el araç satışlarında belirlenecek fiyatlar, sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek. Yönetmeliğin ilgili maddesinde şu ifadeler yer aldı:

- İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması bu maddenin uygulanması bakımından ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilir.

- İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması 1/1/2024 tarihine kadar yapılamaz.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre; İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması bu maddenin uygulanması bakımından ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilecek ve ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması 01.01.2024 tarihine kadar yapılamayacak.

Yapılan değişikliğe göre, ikinci el motorlu kara taşıtı satışına yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler, ikinci fıkraya aykırı ilan girişi yapanları ilan yayımlanmadan önce uyarmakla ve anılan fıkraya aykırı ilanlar ile ilan sahiplerine ilişkin tüm bilgileri Bakanlığın taleplerine uygun olarak Bakanlığa iletmekle yükümlü olacak.

Ticaret Bakanlığının ikinci el araçta yeni düzenlemesi 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek, yönetmeliğe aykırı ilanlara 300 bin liraya kadar ceza uygulanacak.



#ikinci el araba
#resmi gazete
#ticaret bakanlığı
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