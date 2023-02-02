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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! İkinci el konut kampanyası geliyor!

Devlet, vatandaşların konut sahibi olmaları için var gücüyle çalışıyor. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmaları için sosyal konut kampanyası başlatıldı. Son olarak da orta gelirli ailelerin 0,69’dan başlayan oranlarla ev sahibi olmaları için kampanyaya start verildi. Şimdi ise sıra ikinci el konutlara geldi. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Peki ikinci el konut kampanyası ne zaman başlayacak? İkinci el konutlara ilişkin kampanya detayları belli oldu mu?

10:05 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İkinci el konutta kampanya geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İkinci el konutta kampanya geliyor

Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci el konutlar için de bir projenin yolda olduğunu açıkladı.

İkinci el konutlarda yeni kampanya var mı?

Orta gelirlilere yönelik "Yeni Evim Kampanyası"nda sayı artırımı olup olmayacağına ve ikinci el evlerin kampanya kapsamına alınıp alınmayacağına dair soru üzerine Erdoğan, "Allah nasip ederse ikinci el konutlar ile ilgili destek olmak için bir çalışma ayrıca yapılacak. Projenin planlama aşaması devam ediyor. Somutlaşan çalışmayı inşallah kamuoyu ile de paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

İkinci el konut kampanyası ne zaman başlayacak?

  • Erdoğan, kampanyada önceliği ilk evini alacak vatandaşlara yönelik yeni konut arzına verdiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Yeni konut arzını artırarak üretimi, istihdamı da artırmak istiyoruz. Bu tabii artık seçim sonrasında atılacak bir adım. Bizim bu konuda malum ciddi bir altyapımız var. Deneyim, tecrübe hepsi bizde var. 'Alt gelirliyi ev sahibi yapacağız' dedik, kuralar çekildi, 2 yıla evleri teslim edeceğiz. 'Orta gelirliye destek olacağız' dedik, kampanyamızı yaptık. 'Roman vatandaşlarımıza özel konut kampanyamız olacak' dedik, 12 ilde Roman vatandaşlarımıza özel proje için hazırlık yapıyoruz. Her vatandaşımızı uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi yapmak istiyoruz. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut kampanyasını biz yaptık ve 20 yıldır yapıyoruz. İhtiyaç halinde yeni projeleri de hayata geçirmekten geri durmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca konut kampanyaları kapsamının dışında yangın, sel, deprem gibi afetlerin yaşandığı noktalarda konutların anında yapılarak teslim edildiğini anlattı.

İkinci el konutlara ilişkin kampanya detayları belli oldu mu?

İkinci el konutlar için kampanya yapılacağını geçtiğimiz haftalarda hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hem de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklamıştı. İkinci el konutlara ilişkin kampanya detayları belli olmadı. Ancak yine kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden vatandaşlara uygun maliyetli konut kredisi imkanı sağlanacağı tahmin ediliyor. Bu kampanyanın hedefinin ilk defa ev sahibi olacak vatandaşlar olacağına kesin gözüyle bakılıyor.


Orta gelir grubu ev fiyatları ne kadar? Orta gelirliye konut kampanyası detayları
Orta gelir grubu ev fiyatları ne kadar? Orta gelirliye konut kampanyası detayları

Orta gelirliye konut kampanyası detayları belli oldu. TOKİ’nin dar gelirli vatandaşları konut, arsa ve işyeri sahibi yapmak için başlattığı sosyal konut projesinden sonra şimdi de orta gelirliye yönelik konut kampanyası başlıyor. Yeni konut kampanyasına son şekli verildi. Orta gelirliler için sosyal konut projesinin ayrıntılarını, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı. Bakan Nebati, “Programımız kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlenmiştir.” dedi. Peki Orta gelir grubu ev fiyatları ne kadar, kaç liradan satılacak? Orta gelirliye konut projesi kampanyasında gelir şartı olacak mı? Orta gelirliye konut kampanyası vade süresi ne kadar olacak? İşte Orta gelirliye konut kampanyası detayları.


#ikinci el konut
#cumhurbaşkanı erdoğan
#konut kampanyası
33 dakika önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! İkinci el konut kampanyası geliyor!
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