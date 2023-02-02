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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İkinci el konutta kampanya geliyor
Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci el konutlar için de bir projenin yolda olduğunu açıkladı.
Orta gelirlilere yönelik "Yeni Evim Kampanyası"nda sayı artırımı olup olmayacağına ve ikinci el evlerin kampanya kapsamına alınıp alınmayacağına dair soru üzerine Erdoğan, "Allah nasip ederse ikinci el konutlar ile ilgili destek olmak için bir çalışma ayrıca yapılacak. Projenin planlama aşaması devam ediyor. Somutlaşan çalışmayı inşallah kamuoyu ile de paylaşacağız." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca konut kampanyaları kapsamının dışında yangın, sel, deprem gibi afetlerin yaşandığı noktalarda konutların anında yapılarak teslim edildiğini anlattı.
İkinci el konutlar için kampanya yapılacağını geçtiğimiz haftalarda hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hem de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklamıştı. İkinci el konutlara ilişkin kampanya detayları belli olmadı. Ancak yine kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden vatandaşlara uygun maliyetli konut kredisi imkanı sağlanacağı tahmin ediliyor. Bu kampanyanın hedefinin ilk defa ev sahibi olacak vatandaşlar olacağına kesin gözüyle bakılıyor.