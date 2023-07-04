Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Erdoğan, son günlerde gündemden düşmeyen araç fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Fırsatçılara göz yummayacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında oluşan balonu yakından takip ediyoruz. Tamahkarlıktan ve aç gözlülükten kaynaklanan bu meselenin üstüne gideceğiz. Ticaret Bakanlığımız denetimleri daha da sıklaştıracak. Stokçuluk ve fırsatçılık yapanlara asla müsaade edilmeyecektir. Milletin canını yakanlardan muhakkak hesap soracağız." dedi.

İkinci el araç fiyatları düşecek mi?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ikinci el otomobil fiyatları ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, burada yaptığı açıklamada internet ortamında satılan ikinci el araç fiyatının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini söyledi. Bolat, "Bu konuya ilişkin tüm online satış siteleri ile de görüşüldü. Temmuz-Ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiz. Baktık dengeye oturmuyor o zaman ilave tedbirler de alırız" dedi.

6 ay 6 bin kilometre şartı ne zaman sona erecek?

Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesine göre 6 ay 6 bin kilometre şartı 1 Ocak 2024'e kadar uzatılırken ikinci el otomobillere ilişkin de karar yolda.

İkinci el otomobil fiyatı sıfır araç fiyatını geçti mi?

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, sıfır araç bayilerinin, ''İkinci el otomobillerin fiyatı sıfır araç fiyatını geçti'' diyerek algı oluşturduğunu söyledi ve “İkinci el araçların fiyatı Türkiye’de hiçbir zaman sıfır araç fiyatlarını geçmedi. Hep altında kaldı. Sıfır araç fiyatları liste fiyatında değil, liste fiyatının üzerine satılıyor” ifadelerini kullandı.



