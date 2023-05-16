İkinci turda yurt dışında oy kullanma ne zaman başlayacak?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı ikinci turda nasıl seçilecek?
Geçici sonuçlara göre ilk turda yüzde 49.51 oy alan Recep Tayyip Erdoğan ile yüzde 44.88 alan Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta ikinci turda yeniden yarışacak. İkinci turda geçerli oyların çoğunluğunu alan cumhurbaşkanı seçilecek.
Yurt dışı 2. tur oylaması ne zaman yapılacak?
Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi 20 Mayıs Cumartesi günü başlayacak. Yurt dışı için oy verme süresi 24 Mayıs 2023 tarihinde dolacak.
Seçim takvimi nasıl işleyecek?
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için seçim takvimi şu şekilde işleyecek:
2023 seçimi kesin sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi ne zaman başlayacak?
Yurt dışında oy verme işlemi ne zaman sona erecek?
Cumhurbaşkanı seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak?
29 Mayıs: Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek ve yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.
30 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.
31 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK'ye yapılacak itiraz süresi sona erecek.
2023 cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Resmi Gazete’de ne zaman yayımlanacak?
1 Haziran: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.