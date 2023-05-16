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Cumhurbaşkanlığı 2. tur takvimi: İşte yurt dışında oy verme tarihleri

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanı'nı seçmek için dün sandık başına gitti. Türkiye ve yurt dışındaki seçmenler yoğun bir katılım gösterdi. Yurt içi katılım oranı yüzde 88,92, yurt dışında ise 52,69 oranında gerçekleşti. 60 milyona yakın seçmen oy kullandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçimin ikinci tura kaldığını duyurdu. YSK da ikinci tur için takvimi yayınladı. Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi 20 Mayıs’ta başlayacak.

10:44 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
İkinci turda yurt dışında oy kullanma ne zaman başlayacak?

İkinci turda yurt dışında oy kullanma ne zaman başlayacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı ikinci turda nasıl seçilecek?

Geçici sonuçlara göre ilk turda yüzde 49.51 oy alan Recep Tayyip Erdoğan ile yüzde 44.88 alan Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta ikinci turda yeniden yarışacak. İkinci turda geçerli oyların çoğunluğunu alan cumhurbaşkanı seçilecek.

Yurt dışı 2. tur oylaması ne zaman yapılacak?

Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi 20 Mayıs Cumartesi günü başlayacak. Yurt dışı için oy verme süresi 24 Mayıs 2023 tarihinde dolacak.

Seçim takvimi nasıl işleyecek?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için seçim takvimi şu şekilde işleyecek:

15 Mayıs:
Propaganda dönemi başladı. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi sona erdi. İtirazlar, ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.
16 Mayıs
: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de son bulacak ve yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.
17 Mayıs
: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek. İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS'e işlenmesine başlanacak. Yurt dışı ilçe seçim kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişiklikleri yapılacak.
18 Mayıs
: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.

2023 seçimi kesin sonuçlar ne zaman açıklanacak?

19 Mayıs
: YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi ne zaman başlayacak?

20 Mayıs
: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

Yurt dışında oy verme işlemi ne zaman sona erecek?

24 Mayıs
: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.
27 Mayıs
: Seçim propaganda dönemi saat 18.00'de sona erecek.
28 Mayıs
: Oy verme günü.

Cumhurbaşkanı seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

29 Mayıs: Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek ve yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.

30 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

31 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK'ye yapılacak itiraz süresi sona erecek.

2023 cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Resmi Gazete’de ne zaman yayımlanacak?

1 Haziran: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.



#cumhurbaşkanlığı seçimi
#seçim 2023
#yurtdışı oy verme süresi
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