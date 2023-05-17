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İkinci turda aynı sandık ve okulda mı oy kullanılacak?

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 14 Mayıs'ta sandığa gitti. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, adaylar seçilme yeterliliğini kazanamadı. Bu kapsamda Türkiye, 28 Mayıs'ta yeniden sandığa gidecek. İlk turda en yüksek oyu alan iki aday, Recep Tayyip Erdoğan ve Kılıçdaroğlu bir kez daha yarışacak. Seçmen kağıdı ikinci turda da geçerli olacak, vatandaşlar aynı sandık numarasında oy kullanacak. Peki ikici tur için yurt dışında oylar ne zaman kullanılacak? İşte detaylar.

13:02 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim takvimi

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim takvimi

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde aynı sandıkta mı oy kullanılacak? 2. turda seçmen kağıdı geçerli mi?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, adayların seçilme yeterliliğini elde edememesi nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığını açıkladı. Peki 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçim süreci nasıl işleyecek, oy aynı sandıkta mı kullanılacak? İşte detaylar.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

14 Mayıs Pazar günü yapılan seçimin kesin olmayan geçici sonuçları açıkladı. Kesin olmayan geçici sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17, Muharrem İnce yüzde 0,44 oy aldı. Türkiye 28 Mayıs’ta ikinci tur için yeniden sandık başına gidecek.

Yurt dışında oy verme işlemi ne zaman başlayacak?

Yener, kesin sonuçların ilanından sonra ikinci oylama için gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemlerinin 20 Mayıs'ta başlayacağını söyledi. Yurt dışında oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erecek. Ayrıca bu dönemde de birinci turda olduğu gibi cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonlardaki konuşmaları için kura çekimi yapılacak.

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde aynı sandıkta mı oy kullanılacak?

Türkiye'de ilk kez ikinci oylama için 28 Mayıs'ta sandık başına gidecek seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak. YSK'nın, itiraz süreçlerinin ardından kesin seçim sonuçlarını 1 Haziran'da açıklaması bekleniyor.


İkinci turda cumhurbaşkanı nasıl seçilecek?
İkinci turda cumhurbaşkanı nasıl seçilecek?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin son kararı YSK verdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan 2023 seçimlerinde geçerli oyların salt çoğunluğunun sağlanmaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. Böylelikle 28 Mayıs’ta vatandaşlar bir kez daha sandık başına gidecek. 2023 cumhurbaşkanı seçimi içi bu kez Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışacak. İkinci tur seçiminde bu kez salt çoğunluk aranacak. İkinci tur 47 bin 523 seçmen ilk kez oy kullanacak. Peki ikinci turda cumhurbaşkanı nasıl seçilecek, seçimi kazanmak için ne kadar kaç oy almak gerekiyor? Yüzde 50+1’i alan mı yoksa en çok oyu olan mi ikinci turda kazanacak? İşte ikinci tur seçimi nasıl yapılacak? sorusuna ilişkin haberin detayları.

#seçim 2023
#cumhurbaşkanlığı seçimi
#sandık
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