İkinci turda aynı sandık ve okulda mı oy kullanılacak?

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim takvimi
Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde aynı sandıkta mı oy kullanılacak? 2. turda seçmen kağıdı geçerli mi?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, adayların seçilme yeterliliğini elde edememesi nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığını açıkladı. Peki 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçim süreci nasıl işleyecek, oy aynı sandıkta mı kullanılacak? İşte detaylar.
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?
14 Mayıs Pazar günü yapılan seçimin kesin olmayan geçici sonuçları açıkladı. Kesin olmayan geçici sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17, Muharrem İnce yüzde 0,44 oy aldı. Türkiye 28 Mayıs’ta ikinci tur için yeniden sandık başına gidecek.
Yurt dışında oy verme işlemi ne zaman başlayacak?
Yener, kesin sonuçların ilanından sonra ikinci oylama için gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemlerinin 20 Mayıs'ta başlayacağını söyledi. Yurt dışında oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erecek. Ayrıca bu dönemde de birinci turda olduğu gibi cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonlardaki konuşmaları için kura çekimi yapılacak.
Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde aynı sandıkta mı oy kullanılacak?
Türkiye'de ilk kez ikinci oylama için 28 Mayıs'ta sandık başına gidecek seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak. YSK'nın, itiraz süreçlerinin ardından kesin seçim sonuçlarını 1 Haziran'da açıklaması bekleniyor.