İkinci tur seçimi
Yüksek Seçim Kurulu, (YSK), 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ikinci tura kaldığını duyurdu. YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada saat 15.15 itibariyle; cumhurbaşkanı adayları Erdoğan'ın 49,51; Kılıçdaroğlu'nun 44.88; Oğan'ın yüzde 5.17 oy aldığını duyurdu.
YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini duyurdu. Ahmet Yener şunları söyledi: "Yurt içi sandık sayısı yüzde 100 oranında açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92, yurt dışında ise 52,69 oranında gerçekleşmiştir. Kesin olmayan geçici sonuçlara göre, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 49,51, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 44,88, Sayın Sinan Oğan’ın yüzde 5,17 Sayın Muharrem İnce’nin yüzde 0,44 oy aldığı görülmüştür."
Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu ne zaman?
Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verilmiştir.
28 Mayıs’ta milletvekili seçimi de olacak mı?
28 Mayıs’ta seçmenlere sadece cumhurbaşkanlığı seçimde yarışan ve en çok oyu olan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullanacak.
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur takvimi
Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı için 14 Mayıs'ta sandıklara giden vatandaşlar, oy sayımının sona ermesi ve seçimin 2. tura kalmasıyla birlikte, ikinci tur takvimini merak ediyor. Peki, seçim 2. tur ne zaman yapılacak?
- Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci oylamasına ilişkin seçim takvimi ise şöyle işleyecek:
- 15 Mayıs: İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesi için belirlenen süre saat 17.00'de sona erecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. Propaganda dönemi başlayacak. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de sona erecek ve ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.
- 16 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de son bulacak ve yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.
- 17 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ye yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek. İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS'e işlenmesine başlanacak. Yurt dışı ilçe seçim kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişiklikleri yapılacak.
- 18 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.
- 19 Mayıs: YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.
- 20 Mayıs: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.
- 24 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.
- 27 Mayıs: Seçim propaganda dönemi saat 18.00'de sona erecek.
- 28 Mayıs: Oy verme günü.
2023 milletvekili seçim sonuçları ne oldu?
Milletvekili genel seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99.9 oldu. Buna göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 49.5, vekil sayısı 322; Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 35, vekil sayısı 213 oldu. Emek ve Özgürlük İttifakı ise yüzde 10,5 oy oranı ile 65 milletvekiline ulaştı.