Küresel iklim değişikliğ diünyadaki en büyük çevre sorunlarının başında geliyor. Küresel ısınma olarak nitelendirilen bu çevre felaketinin yıkıcı sonuçları, tüm dünyayı etkisi altına aldı. Buzulların erimesi ve yüzlerce hayvanın neslinin tükenmesi ile başlayan süreç, gerekli önlemler alınmadığı takdirde daha büyük sorunlara neden olabilir. İklim değişikliği nedir, nedenleri neler? İşte detayları...

"İklim değişikliği" terimi genellikle, özellikle atmosferde karbondioksit gibi artan sera gazı düzeylerinin neden olduğu, Dünya ikliminde insan kaynaklı değişikliklere atıfta bulunmak için kullanılır. Bu değişiklikler arasında yükselen sıcaklıklar, yağış modellerindeki değişiklikler, daha sık ve yoğun hava olayları ve yükselen deniz seviyeleri yer alır. İklim değişikliğinin çevre üzerinde önemli bir etkisi var, ekosistemlerde ve biyolojik çeşitlilikte değişikliklere yol açmanın yanı sıra insan sağlığı, altyapı ve gıda güvenliği için riskler oluşturur. Bilimsel fikir birliği, fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma ve endüstriyel süreçler gibi insan faaliyetlerinin Dünya'nın iklimindeki bu değişikliklerin birincil nedeni olduğu yönündedir.