İklim değişikliği
Küresel iklim değişikliğ diünyadaki en büyük çevre sorunlarının başında geliyor. Küresel ısınma olarak nitelendirilen bu çevre felaketinin yıkıcı sonuçları, tüm dünyayı etkisi altına aldı. Buzulların erimesi ve yüzlerce hayvanın neslinin tükenmesi ile başlayan süreç, gerekli önlemler alınmadığı takdirde daha büyük sorunlara neden olabilir. İklim değişikliği nedir, nedenleri neler? İşte detayları...
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR?
İklim değişikliği, son yıllarda gözlemlenen küresel hava modellerindeki uzun vadeli değişimi ve bunun sonucunda Dünya'nın ekosistemleri ve insan toplumları üzerindeki etkileri ifade eder.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDENLERİ VE SONUÇLARI
"İklim değişikliği" terimi genellikle, özellikle atmosferde karbondioksit gibi artan sera gazı düzeylerinin neden olduğu, Dünya ikliminde insan kaynaklı değişikliklere atıfta bulunmak için kullanılır. Bu değişiklikler arasında yükselen sıcaklıklar, yağış modellerindeki değişiklikler, daha sık ve yoğun hava olayları ve yükselen deniz seviyeleri yer alır. İklim değişikliğinin çevre üzerinde önemli bir etkisi var, ekosistemlerde ve biyolojik çeşitlilikte değişikliklere yol açmanın yanı sıra insan sağlığı, altyapı ve gıda güvenliği için riskler oluşturur. Bilimsel fikir birliği, fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma ve endüstriyel süreçler gibi insan faaliyetlerinin Dünya'nın iklimindeki bu değişikliklerin birincil nedeni olduğu yönündedir.
İklim değişikliği, öncelikle atmosfere büyük miktarlarda sera gazı, özellikle de karbondioksit salan insan faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. İklim değişikliğinin başlıca nedenleri arasında şunlar sayılabilir:
Bu insan faaliyetleri, Sanayi Devrimi'nden bu yana atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonunun %40'ın üzerinde artmasına neden olarak küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine yol açmıştır.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NASIL ÖNLENİR?
İklim değişikliğini önlemek, bireysel, toplumsal, ulusal ve uluslararası düzeylerde toplu eylem gerektirir. İklim değişikliğini önlemek için alınabilecek önlemlerden bazıları şunlardır:
İklim değişikliğini önlemek, bireylerden ulusal ve uluslararası politikalara kadar her düzeyde sürekli ve koordineli eylem gerektirir. Birlikte çalışarak sera gazı emisyonlarını azaltmaya ve iklim değişikliğinin gezegenimiz üzerindeki etkisini sınırlamaya yardımcı olabiliriz.