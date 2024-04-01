Ramazan Bayramı ikramiyesi hakkında detaylar, hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Emekli bayram ikramiyeleri yüzde 50 tutarındaki artışla 3 bin TL yapılmıştı. yılda iki defa verilen ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak?
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Üç gün sürecek Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala gözler ikramiye ödeme tarihlerine çevrilmişti. Yapılan zam oranı ve ödeme tarihleriyle ilgili ayrıntılar belli oldu. 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.
RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2024
Emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Buna göre;
4A SSK kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü 17 ve 18 olanlara 2 Nisan,
19,20,21,22 olanlara 3 Nisan,
23,24,25,26 olanlara 4 Nisan tarihinde ödemeleri yapılacak.
EMEKLİ İKRAMİYESİ TUTARI
Ordu mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıkladı.
IŞIKHAN DUYURDU
Bakan Işıkhan, paylaşımında, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan arasında banka hesaplarına yatırılacaktır. Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.