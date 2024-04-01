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İkramiyeler ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024

Emekli maaşları ve ikramiyeleri ile ilgili araştırmalar Ramazan Bayramı öncesinde başladı. Maaşlarına ek olarak bayram ikramiyesi almayı bekleyen emekliler, ödeme tarihlerini araştırıyor. SSK ve Bağkur emeklileri, her yıl farklı tarihlerde ikramiyelerini alacaklar. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ödemesi sorgulama ekranı...

09:10 - 1/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Emekli ikramiyesi
Emekli ikramiyesi

Ramazan Bayramı ikramiyesi hakkında detaylar, hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Emekli bayram ikramiyeleri yüzde 50 tutarındaki artışla 3 bin TL yapılmıştı. yılda iki defa verilen ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Üç gün sürecek Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala gözler ikramiye ödeme tarihlerine çevrilmişti. Yapılan zam oranı ve ödeme tarihleriyle ilgili ayrıntılar belli oldu. 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2024

Emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Buna göre;

4A SSK kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü 17 ve 18 olanlara 2 Nisan,

19,20,21,22 olanlara 3 Nisan,

23,24,25,26 olanlara 4 Nisan tarihinde ödemeleri yapılacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ TUTARI

Ordu mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıkladı.

IŞIKHAN DUYURDU

Bakan Işıkhan, paylaşımında, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan arasında banka hesaplarına yatırılacaktır. Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.


Ne kadar emekli maaşı alırım? SGK 4A, Bağkur 4B, Emekli Sandığı 4C emekli maaş hesaplama

Ne kadar emeki maaşı alırım? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. SGK, Bağkur ve Emekli Sandığı emekli maaşları, farklı formüller kullanılarak hesaplanır. Türkiye'de emekli maaşları, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından ödenmektedir. SGK, emekli maaşlarını hesaplarken, kişinin prim ödeme gün sayısını, prim ödeme tutarını ve sigortalılık süresini dikkate alır. 'Ne kadar emekli maaşı alırım?, Emeklilik maaşı hesaplama nereden, nasıl yapılır?' sorularının yanıtları emekli adayı olan birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Peki, emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşları ne kadar? Emeklilik maaşı hesaplama nereden yapılır? İşte detaylar.


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