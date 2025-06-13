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Sağlık Bakanlığı engelli ve ilaç rapor süreleri uzatıldı mı? Yeni düzenleme hayata geçiyor

Sağlık Bakanlığı engelli ve ilaç rapor süreleri uzatıldı mı? Yeni düzenleme hayata geçiyor

15:4013/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İlaç raporları nasıl yenilenecek?
İlaç raporları nasıl yenilenecek?

Sağlık Bakanlığı, süresi 30 Haziran 2025'te sona erecek olan engelli ve ilaç raporları için yeni bir uygulama başlattığını duyurdu. Bu düzenleme ile hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması hedefleniyor. Rapor yenileme süreci, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden yürütülecek. Peki İlaç raporları hangi tarihe kadar uzatıldı? Engelli raporları ne zaman yenileniyor?

Sağlık Bakanlığı, süresi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek olan "engelli" ve ilaç raporları"nın yenilenmesi amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. İşte yeni düzenlemenin detayları.

Sağlık Bakanlığı, süresi 30 Haziran 2025'te sona erecek olan engelli ve kronik hastaların ilaç raporlarının yenilenmesi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden yürütülecek yeni bir uygulama başlattı. Uygulama ile hastanelerde oluşabilecek yoğunluğun önlenmesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması hedefleniyor.

Daha önce geçerlilik süresi uzatılan raporların yenilenmesi amacıyla bir takvim oluşturuldu. Bu kapsamda, kronik hastalığı olan vatandaşların ilaç raporları için 9 aylık, engelli vatandaşların raporları için ise 12 aylık bir "Rapor Yenileme" süreci planlandı.

İlaç raporu bitecek olanlar nasıl ve nereden randevu alacak?Uygulamanın ilk aşamasında, rapor süresi dolmak üzere olan hastalar e-Rapor Sistemi üzerinden tespit edilecek. Bu kişilere ait T.C. Kimlik numaraları, randevu alabilmeleri için MHRS ile paylaşılacak. Vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla, yalnızca raporu 30 Haziran 2025’te sona erecek hastaların erişimine açık özel bir "Rapor Yenileme" kliniği tanımlandı. Bu klinikten sadece Bakanlık tarafından belirlenen T.C. kimlik numaralarına sahip vatandaşlar randevu alabilecek.

İlaç raporu bittiği nasıl anlaşılacak?

Süresi dolan rapor sahiplerine, kısa mesajla (SMS) da bilgilendirme yapılacak. Gönderilecek mesajda, "Sayın vatandaşımız, süresi 30 Haziran 2025 tarihi itibariyle sona erecek raporlar için
MHRS
üzerinden ‘Rapor Yenileme’ kliniğine randevu oluşturulması gerekmektedir. Randevu alınmadığı takdirde rapor süresi uzatılmayacaktır." ifadeleri yer alacak.
Tüm hastaneler, "
Rapor Yenileme
" kliniği için MHRS'ye özel randevu cetvelleri oluşturacak. Bu cetveller sayesinde vatandaşlar, 120 güne kadar ileri tarihli randevu planlaması yapabilecek.

Randevu gününde hastaneye giden vatandaşlar, ilk olarak "MHRS Koordinasyon Birimi"ne başvuracak. Bu birim, başvurunun niteliğine göre kişiyi engelli raporu için Sağlık Kuruluna, ilaç raporu içinse ilgili branş kliniğine yönlendirecek. Mevcut raporlar, yenisi düzenlenene kadar geçerli olmaya devam edecek. Ancak, rapor yenileme dönemi sonunda yenilenmeyen raporlar geçerliliğini yitirecek.



#Sağlık Bakanlığı
#rapor yenileme
#engelli ilaç raporu
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