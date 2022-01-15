Özgün İlave tediye ödemesi ne zaman, hangi tarihte ödenecek? İlave tediye 2022 taksit tarihleri
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İlave tediye ödemesi ne zaman, hangi tarihte ödenecek? İlave tediye 2022 taksit tarihleri

İlave tediye ödemeleri ile ilgili sorgulamalar her geçen gün artıyor. İlave tediye ödemeleri Resmi Gazete üzerinden açıklanıyor ve ilave tediye ödemeleri her yıl taksitle yapılıyor. 2022 yılı ilave tediye ödemelerinin hangi tarihlerde ödeneceği merak kazandı. Peki, tediyeler ne zaman yatacak? 2022 tediye ödemeleri ne zaman? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İlave tediye ödemesi ne zaman, hangi tarihte ödenecek? İlave tediye 2022 taksit tarihleri
ilave tediye ödemeleri

Kadroya geçen taşeronlara ödenen ilave tediye ödemelerinin yeni yıldaki ödeme tarihleri merak ediliyor. Peki, 2022 ilave tediye ödemeleri ne zaman?

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

İlave tediye 2022 ödeme tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere geçtiğimiz yılın son ilave tediyesi 17 Aralık’ta yatırıldı. Yeraltı işlerinde çalışanların ikramiyelerinin tamamı ise 24 Aralık 2021'de hesaplara geçti.

2021 yılında 4 taksit halinde yatırılan tediye ödemelerinin ilki 29 Ocak tarihinde yatırıldı.

TEDİYE NE DEMEK?

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.

İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.

Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.

Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.

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