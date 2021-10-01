İlhan Daner kimdir? İlhan Daner kaç yaşındaydı, neden öldü?

Usta oyuncu İlhan Daner hayatını kaybetti. Betül Demir, 82 yaşındaki usta oyuncunun vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

İLHAN DANER NEDEN ÖLDÜ?

İlhan Daner'in bir süredir tedavi gördüğü biliniyor. Acak ölüm nedeni henüz net olarak açıklanmadı.

İLHAN DANER KİMDİR?

Türk oyuncu, senarist ve yönetmen İlhan Daner 30 Aralık 1938 tarihinde İstanbul’da doğdu. Oyunculuğa tiyatro ile başlayan Daner, sinema oyunculuğuna 1957 yılında ‘Mahşere Kadar’ filminde oynayarak başladı. Konservatuvar mezunu Daner, senaristlik ve yönetmenlik de yaptı. Daner’in ‘Seninle Bir Sonbahar’ adında bir 45’liği de bulunuyor. 1976'da Lüküs Hayat isimli sinema filminde rol aldı.