Özgün İlhan Daner kimdir? İlhan Daner kaç yaşındaydı, neden öldü?
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İlhan Daner kimdir? İlhan Daner kaç yaşındaydı, neden öldü?

İlhan Daner hayatını kaybetti. Türk sinemasında uzun yıllar oyunculuk yapan İlhan Daner 82 yaşında vefat etti. İlhan Daner'in vefat haberinin ardından kim olduğu sorusu merak kazandı. İlhan Daner kimdir? İlhan Daner kaç yaşındaydı, neden öldü? İşte konuyla ilgili merak edilen detaylar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
İlhan Daner kimdir? İlhan Daner kaç yaşındaydı, neden öldü?
ilhan daner

Usta oyuncu İlhan Daner hayatını kaybetti. Betül Demir, 82 yaşındaki usta oyuncunun vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

İLHAN DANER NEDEN ÖLDÜ?

İlhan Daner'in bir süredir tedavi gördüğü biliniyor. Acak ölüm nedeni henüz net olarak açıklanmadı.

İLHAN DANER KİMDİR?

Türk oyuncu, senarist ve yönetmen İlhan Daner 30 Aralık 1938 tarihinde İstanbul’da doğdu. Oyunculuğa tiyatro ile başlayan Daner, sinema oyunculuğuna 1957 yılında ‘Mahşere Kadar’ filminde oynayarak başladı. Konservatuvar mezunu Daner, senaristlik ve yönetmenlik de yaptı. Daner’in ‘Seninle Bir Sonbahar’ adında bir 45’liği de bulunuyor. 1976'da Lüküs Hayat isimli sinema filminde rol aldı.

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