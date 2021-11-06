İlk ara tatil ne zaman? Kasım tatili ilk günü ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim öğretim çalışma takvimi duyuruldu ve bu kapsamda ara tatil tarihleri de belli oldu. İlkokul, lise, ortaokul öğrencileri 6 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime başlamıştı. Şimdi ise gözler ara tatil ne zaman sorusunun yanıtına çevrildi. Kasım ve Nisan ayında da uygulanacak olan molaların tam tarihleri merak ediliyor. Peki Ara tatil ne zaman? MEB 2021 2022 takvimi ile Kasım ara tatili ne zaman başlıyor?

KASIM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek.

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KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?

Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.