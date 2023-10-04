Kampanyadan yararlanarak, ilk kez ev sahibi olmak isteyenler, daha düşük oranlarla ve daha uzun vade seçenekleri ile konut satın alabilirler. Bu da, konut sahibi olma maliyetini düşürmekte ve konut piyasasının hareketlenmesini sağlamaktadır.

İlk evim konut kredisi vade sayısı ne kadar olacak?

İkinci evini alacaklar için sınırlama devreye girerken şimdi gözler yeni kampanyaya çevrildi. İlk kez ev alacaklara yapılması beklenen kampanyada detaylar henüz açıklanmadı. Kampanya kapsamında, 2 milyon TL'ye kadar konut kredisi, 15 yıla kadar vade ve 1.20 faiz oranı ile verilecektir.

İlk evim kredisi başvuruları ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun ekim ayında Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklamasında şunları söylemişti:

"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.

DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz"

İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi başvuru şartları neler?

1.20 düşük faizli konut kredisi sadece hiç evi olmayanlara verilecek. TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı, katıldığı canlı yayında konu ile ilgili açıklama yapmıştı. Özelmacıklı yaptığı açıklamada "Kamu bankaları nezdinde 10 yıl değil, daha önceki bazı kampanyalarda olduğu gibi 180 ay vadeyle verileceğini planlıyoruz" diyerek bankalara düşük faizli kredi kampanyasının geleceğini söyledi.

Konut kampanyanın piyasaya sağlayacağı olumlu etkiler neler olur?

Kampanyanın piyasalara sağlayacağı olumlu etkiler şu şekilde sıralanabilir:

Konut talebini artırabilir : Kampanya, ilk kez ev sahibi olmak isteyenlerin sayısını artırabilir. Bu da, konut talebini artırarak, konut fiyatlarının yükselmesine neden olabilir.

Konut satışlarını artırabilir : Kampanya, ilk kez ev sahibi olmak isteyenlerin konut satın alma kararını hızlandırabilir. Bu da, konut satışlarını artırarak, konut piyasasını canlandırabilir.