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İlk ve acil yardım başarı sıralamaları, taban ve tavan puanları 2023 YKS tercih kılavuzu

YKS sonuçları neticesinde üniversitelerin acil tıp teknisyeni bölümünde okumak isteyen gençler bir yandan ÖSYM YKS tercihi kılavuz 2023 üniversite taban puanları ve başarı sıralamasılarını sorguluyor. Acil tıp teknisyeni (ATT), acil durumlarda hastalara tıbbi bakım sağlayan sağlık profesyonelleridir. İlk ve acil yardım mezunu olmak için, bir ATT - Paramedik programından mezun olmak gerekir. Acil tıp teknisyeni mezunları, ambulanslarda, acil servislerde ve diğer tıbbi tesislerde çalışabilirler. Peki 2023 İlk ve Acil Yardım bölümü taban puanları kaç, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? Geçen yıl ATT kaç puanla kapattı?

16:58 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanları 2023

İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanları 2023

2023 İlk ve Acil Yardım taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları araştırılıyor. 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olarak üç oturumda yapılan YKS sınavının sonuçları açıklanır açıklanmaz binlerce aday İlk ve Acil Yardım (Paramedik) ATT taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması hakkında araştırma yapmaya başladı. İlk yardım, yaralanma veya hastalık durumunda hasta veya yaralıya yapılan tıbbi olmayan yardımdır.

İlk ve Acil Yardım bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını 2023

İlk ve Acil Yardım bölümü, 2 yıllık bir bölümdür. Özellikle tercih dönemlerinde araştırılan bu bölüm ile en çok merak edilenlerin başında, "İlk ve Acil Yardım bölümü hangi üniversitelerde var?" sorusu gelmektedir. İlk ve Acil Yardım bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları aşağıdaki tablo aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

İlk yardım nedir?

İlk yardım, yaralanma veya hastalık durumunda hasta veya yaralıya yapılan tıbbi olmayan yardımdır. İlk yardım, hasta veya yaralının durumunu iyileştirmek ve daha fazla zarar görmesini önlemek için yapılır. İlk yardım, genellikle olay yerinde yapılır ve hasta veya yaralının tıbbi bir tesise nakledilmesini beklerken yapılır.

İlk yardım, herkes tarafından öğrenilebilir ve uygulanabilir. İlk yardım eğitimi, genellikle ilk yardım kursları veya kitaplar aracılığıyla verilmektedir. İlk yardım eğitimi, temel ilk yardım bilgilerini ve tekniklerini öğretir.

temel ilk yardım bilgileri ve teknikleri nelerdir?

İlk yardımda temel ilk yardım bilgileri ve teknikleri şunlardır:

  1. Bilinç kontrolü
  2. Solunum kontrolü
  3. Kalp masajı
  4. Solunum yolu açıklığı sağlama
  5. Kanama kontrolü
  6. Yara bakımı
  7. Kırık ve çıkık tedavisi
  8. Şok tedavisi
  9. Zehirlenme tedavisi
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#ilk ve acil yardım puanı
#ilk ve acil yardım başarı sıralaması
38 dakika önce
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Okul öncesi öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2023