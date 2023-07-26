2023 İlk ve Acil Yardım taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları araştırılıyor. 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olarak üç oturumda yapılan YKS sınavının sonuçları açıklanır açıklanmaz binlerce aday İlk ve Acil Yardım (Paramedik) ATT taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması hakkında araştırma yapmaya başladı. İlk yardım, yaralanma veya hastalık durumunda hasta veya yaralıya yapılan tıbbi olmayan yardımdır.

İlk ve Acil Yardım bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını 2023

İlk ve Acil Yardım bölümü, 2 yıllık bir bölümdür. Özellikle tercih dönemlerinde araştırılan bu bölüm ile en çok merak edilenlerin başında, "İlk ve Acil Yardım bölümü hangi üniversitelerde var?" sorusu gelmektedir. İlk ve Acil Yardım bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları aşağıdaki tablo aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

İlk yardım nedir?

İlk yardım, yaralanma veya hastalık durumunda hasta veya yaralıya yapılan tıbbi olmayan yardımdır. İlk yardım, hasta veya yaralının durumunu iyileştirmek ve daha fazla zarar görmesini önlemek için yapılır. İlk yardım, genellikle olay yerinde yapılır ve hasta veya yaralının tıbbi bir tesise nakledilmesini beklerken yapılır.

İlk yardım, herkes tarafından öğrenilebilir ve uygulanabilir. İlk yardım eğitimi, genellikle ilk yardım kursları veya kitaplar aracılığıyla verilmektedir. İlk yardım eğitimi, temel ilk yardım bilgilerini ve tekniklerini öğretir.

temel ilk yardım bilgileri ve teknikleri nelerdir?

İlk yardımda temel ilk yardım bilgileri ve teknikleri şunlardır: