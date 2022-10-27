Özgün 2022de imar affı çıkacak mı? İmar barış affından son durum
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2022'de imar affı çıkacak mı? İmar barış affından son durum

Meclis'in açılmasıyla beraber gündeme gelen imar affı konusu son günlerde sıkça konuşulmaya başladı. 30 Temmuz tarihi öncesinde yapılan mevzuata ve ruhsata aykırı yapılar için imar barışı affı düzenlemesi üzerinde duruluyor. Peki imar affı çıkacak mı? İşte, 2022 İmar affında son durum...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İmar affında son durum: 2022 imar barış affı çıkacak mı, ne zaman çıkacak?
İmar barış affı 2022

Meclis yeni dönemde birçok konuyu değerlendiriyor ki bunlardan biri de imar barışı olarak da bilinen af yasası. Torba yasayla beraber gündeme gelen bu yasa teklifiyle ilgili olarak "2022 İmar affı barışı nedir, çıktı mı, gelecek mi, ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. Teklife göre; 30 Temmuz öncesi ruhsatsız yapılmış olan kaçak yapılar için yeni bir af düzenlemesi uygulaması istendi.

İMAR AFFI SON DURUM NE?

İmar affı yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

İMAR AFFI GELECEK Mİ?

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici tarafından TBMM'ye sunuldu. Teklif gerekçesinde şu ifadelerde verildi:

"Yüzbinlerce vatandaşımız ve binlerce aile iptal edilen yapı kayıt belgeleri neticesinde; idari para cezaları, yıkım kararları ve haklarında açılan ceza davaları sebebiyle telafisi güç mağduriyetler yaşamaktadırlar. Barınma ihtiyacını karşılamak üzere özel mülkiyetler üzerine yapılmış ve yapı kayıt belgesi almış, bir kısım yapı kayıt belgesi iptal olmuş ve iptal olma aşamasında olan yapılar; kamu zararı, iskan ve imar yönünden incelenmek sureti ile yapı sahiplerinin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

İMAR AFFI NEDİR?

Gecekondu ve imar mevzuatına göre yapılmayan ve inşa edilmeyen yapıların mülkiyet ve uygulanma sorunlarını düzenleyen kanuna imar affı ya da imar barışı adı verilir. İmar affı, ilk defa 1984 yılında çıkarılmıştır. İmar affı, kaçak ve çarpık yapılaşmayı engellenmek için çıkarıldı.

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