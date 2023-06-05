İnebolu'da okullar tatil mi?

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Aşırı yağış nedeniyle İnebolu'da okullar tatil edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gece boyunca kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu’da yağışlar gece boyunca sürdü. İki kez sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’da gece saatlerinden itibaren tekrar çay ve dereler taşma noktasına geldi. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İlçedeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

08:59 . 5/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Okullarda eğitime bir gün ara verildi

Okullarda eğitime bir gün ara verildi

Meteorolojinin "turuncu kod" uyarısında bulunduğu Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde geceden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar İnebolu ilçesinin merkezinden geçen İnebolu Çayı'nı taşma noktasına getirdi.

İnebolu Çayı'nın taşma tehlikesi nedeniyle Karayolları, DSİ, İnebolu Belediyesi ve Özel İdare ekipleri gece boyunca dere kenarlarında önlem aldı. Sel suları dere kenarlarında hasara neden oldu. İsmetpaşa ve Abdurrahmanpaşa caddelerinde meydana gelen hasar nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Alt katlarda oturanlar terketsin

Vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyen
İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, "Tedbir olarak da vatandaşlarımızın muhakkak duyarlı olması, alt katlarda oturan vatandaşlarımızın üst katlara çıkması, işi olmayan vatandaşlarımızın dere kenarında bulunmamasını rica ediyoruz. Okullarımızı pazartesi itibariyle tatil ettik.

Özellikle dere kenarındaki iş yerlerimizin de tehlike geçene kadar açılmamasını özellikle istirham ediyorum. İnşallah tedbirlerimizle beraber bu afeti herhangi bir sıkıntı olmadan atlatacağız." diye konuştu. Devam eden yağışlar nedeniyle İnebolu Çayı'ndaki su seviyesinin oldukça yükseldiğini bildiren Baycar, "Önlem olarak dere kenarlarına taşlarla set oluşturduk. Terminal Köprüsü'nün üzerinden suyun geçişini engellemek için orada biriken malzemeleri, molozları iş makineleriyle temizlemekteyiz." dedi.

İnebolu'da okullar tatil mi?

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İlçedeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi. İnebolu Kaymakamı Baycar, dün akşamdan bu yana şiddetli yağışla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Sinop’ta okullar tatil mi?

Sinop’ta etkili olan sağanak nedeniyle iki ilçede taşımalı eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde sağanağın bugün öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle yarın Ayancık ve Türkeli ilçelerinde tedbir amaçlı olarak taşımalı eğitime ara verildiği ifade edilen açıklamada, Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı’nın da yarın için ziyarete kapatıldığı bildirildi.

Samsun'da okullar tatil edildi mi?

Sağanak nedeniyle
'un Ladik ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. Ladik Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede şiddetli yağışın etkisini sürdürdüğü, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı önleyici tedbir olarak 5 Haziran Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.
#İnebolu
#tatil
#yağış
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