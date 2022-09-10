İnfak nedir? Kime verilir?

Dinimizde bilindiği üzere Allah'ın rızasını kazanmak için bir çok ibadet yapılır. Bunun yanı sıra Müslüman olarak en büyük vazifelerimizden dayanışma ver yardımlaşma vardır. Aslında infak kelimesinin anlamını en güzel özetleyen şey dayanışma ve yardımlaşmadır.

İNFAK NE DEMEK?

Harcama, ödeme anlamına gelen Arapça bir kelime olan infak, herhangi bir iyilik bir karşılık beklemeden sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yapılır.

Müslümanların yardıma ihtiyacı bulunan kişilere (Maddi anlamda) yardımda bulunmasına infak denir.

İNFAK KİMLERE YAPILIR?

Kur’an-ı Kerim’de Bakara Suresi’nin 215. Ayetine baktığımızda infakın öncelik olarak ana-baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolcular için yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. olmalıdır. Anne baba ilk sırayı almaktadır. Sonra akrabalar ve öksüzler olarak devam etmektedir.

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Bakara Suresi - 215. Ayet Tefsiri

İNFAK FARZ MIDIR?

Bakara sûresinin 2. âyetinde Allah'a samimiyetle inanan müminlerin başlıca özellikleri sayılırken iman ve namazın ardından infak zikredilmiştir. Fahreddin er-Râzî'ye göre bu âyet farz ve mendup olan bütün infak çeşitlerini kapsamaktadır. Farz olan infak zekâtla, kişinin kendisinin ve ailesinin geçimini sağlamak üzere yaptığı harcamalar ve ülkenin savunmasına katkılarıdır. Mendup olan infak ise bunun dışında kalan harcamalardır.

İNFAK VERMENİN SEVABI NEDİR?

Bakara Sûresinde (261-274) infakın önemi, amacı, hangi mallardan kimlere ve nasıl verileceği, karşılığında vaad edilen ödüller ayrıntılı biçimde zikredilir.

Bakara Suresi 261. Ayet Tefsiri

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Bakara Suresi 274. Ayet Tefsiri