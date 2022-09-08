Özgün Şedde ne demek?
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Şedde ne demek?

Arapça kökenli bir kelime olan şedde, bir sessiz harfin çift telaffuz edileceğini gösteren işarettir. Kur’an-ı Kerim'i yeni öğrenenler şedde kelimesi hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapıyor. Peki Şedde nedir? Ne anlama gelir? Nasıl okunur? sorularının yanıtını merak ediyorsanız haberimize göz atabilirsiniz…

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şedde nedir? Nasıl okunur? Anlamı nedir?
Şedde

Arapçada harflerin nasıl okunacağını belirtmek için bazı hareketler bulunmaktadır. Bu harekelerden bazıları esre, ötre, üstün ve şeddedir.

ŞEDDE NEDİR?

Şedde kelimesi Türkçede "Arap alfabesinde bir sessiz harfin çift telaffuz edileceğini gösteren işaret" anlamına gelir.

ŞEDDE NASIL OKUNUR?

Harfin üzerinde bulunan okutma işareti bir harekeyle beraber kullanılır ve harfi 2 defa okutur.

Üzerinde şedde bulunan harf ilk seferinde cezimli olarak okunur. İkincisinde ise üzerinde bulunan harekeye göre okunur.

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