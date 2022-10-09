Özgün ÖZET Chelsea 3-0 Wolverhampton maçı özeti
ÖZGÜN HABERLER

ÖZET: Chelsea 3-0 Wolverhampton maçı özeti

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında Chelsea ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. Chelsea, evinde Wolverhampton'ı 3-0 mağlup etti. "Maviler"e galibiyeti getiren golleri, 45 3. dakikada Kai Havertz, 54. dakikada Christian Pulisic ve 89. dakikada Armando Broja kaydetti. Chelsea - Wolverhampton Maç özeti, canlı maç anlatımı haberimizde.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltere Premier Ligi: Chelsea 3-0 Wolverhampton özet izle
Chelsea Wolverhampton maçı özeti

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, evinde Wolverhampton'ı konuk etti. Chelsea, maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Chelsea'nın golleri 45' Haverts, 54' Pulisic, 90' Broja'dan geldi. Günün diğer karşılaşmalarında Newcastle United, Brentford'u 5-1, Bournemouth ise Leicester City'yi 2-1'lik skorla geçti.

Chelsea - Wolverhampton
Chelsea - Wolverhampton

İngiltere Premier Ligi Chelsea puanı

Art arda 3. maçını kazanan Chelsea, 16 puana yükseldi. Bu sezon tek galibiyeti bulunan Wolverhampton, 6 puanda kaldı.

Chelsea-Wolverhampton 11’i

  • Chelsea: Kepa; Chalobah, T Silva, Koulibaly; James, Jorginho, Kovacic, Cucurella; Sterling, Aubameyang, Mount
  • Wolverhampton: Sa; Semedo, Toti, Kilman, Jonny; Nunes, B Traore, Moutinho; Guedes, Costa, Podence

ÖZET | Manchester City-Southampton: 4-0
ÖZGÜN
ÖZET | Manchester City-Southampton: 4-0

ÖZET | Giresunspor - Beşiktaş: 0-1
ÖZGÜN
ÖZET | Giresunspor - Beşiktaş: 0-1
Adının nereden geldiğine şaşıracaksınız

Adının nereden geldiğine
şaşıracaksınız

​ABD'deki Golden Gate ile İstanbul arasındaki bağlantı.
Plan yapacaklar dikkat

Plan yapacaklar dikkat

​Meteoroloji'den 20 il için 'turuncu ve sarı' kodlu uyarı.
İhracatta her ay rekor kırıyoruz

​Yatırımcıyı faize ezdirmeyeceğiz.

​İki fabrikanın açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.

Artık bizim de bir hayalimiz var.
Borsa İstanbul bu hafta yüzde 12 yükseldi

Borsa İstanbul bu hafta yüzde 12 yükseldi

Hem de ​Borsa'da hisse alım satım vurgunu yapan 10 kişinin gözaltına alındığı haftada.

​'Cumhurbaşkanı Erdoğan samimi adımlar attı, müteşekkiriz'

​Stratejik Kerç Köprüsü'nde büyük yıkım.

​Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı'ndan övgü.

​Petrol üreticileri 'üretimi artırın' talebine karşı vanayı kıstı.

Tatarlar yine göç yolunda

Tatarlar yine göç yolunda

​Bu çile Rus askeri olmamak için.
Hayırlı teşebbüs destek vereceğiz

Hayırlı teşebbüs destek vereceğiz

​'Yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu ortadadır'
Putin Batı ile anlaşmak istiyor

Putin Batı ile anlaşmak istiyor

​İbrahim Kalın, Rusya'nın niyetini açıkladı.

Ozon ile başarı oranı yüzde 80

Ozon ile başarı oranı yüzde 80

​Bel fıtığı tedavisinde altın dönem.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.