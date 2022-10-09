ÖZET: Chelsea 3-0 Wolverhampton maçı özeti

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, evinde Wolverhampton'ı konuk etti. Chelsea, maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Chelsea'nın golleri 45' Haverts, 54' Pulisic, 90' Broja'dan geldi. Günün diğer karşılaşmalarında Newcastle United, Brentford'u 5-1, Bournemouth ise Leicester City'yi 2-1'lik skorla geçti.
İngiltere Premier Ligi Chelsea puanı
Art arda 3. maçını kazanan Chelsea, 16 puana yükseldi. Bu sezon tek galibiyeti bulunan Wolverhampton, 6 puanda kaldı.
Chelsea-Wolverhampton 11’i
- Chelsea: Kepa; Chalobah, T Silva, Koulibaly; James, Jorginho, Kovacic, Cucurella; Sterling, Aubameyang, Mount
- Wolverhampton: Sa; Semedo, Toti, Kilman, Jonny; Nunes, B Traore, Moutinho; Guedes, Costa, Podence