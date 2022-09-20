Instagram Aile Merkezi özelliği nasıl kullanılır?

Instagram’ın geçtiğimiz Mart ayında ABD’de kullanıma sunduğu Aile Merkezi özelliği Türkiye’de kullanıma sunuldu. Şu an için Türkiye’deki bazı kullanıcılarda aktif hale gelen bu özellik önümüzdeki günlerde herkese ulaşmış olacak.

INSTAGRAM AİLE MERKEZİ ÖZELLİĞİ NE İŞE YARAYACAK?

Aile Merkezi özelliği sayesinde ebeveynler kendi hesapları üzerinden, 18 yaşın altındaki çocuklarının Instagram hesaplarını takip ve kontrol edebilecek. Çocuğunuzun Instagram’ı ne kadar süre kullandığını, kimi takip ettiğini, kimlerin takip ettiğini ve hangi hesapları şikayet ettiğini takip edebilirsiniz.

Ayrıca çocuğunuz Instagram kullanımına uzaktan sınırlandırmalar koyabilirsiniz. Ebeveynlerin “Aile Merkezi” özelliğini kullanılabilmesi için çocuklarına onay daveti göndermesi yeterli olacak.

INSTAGRAM AİLE MERKEZİ NASIL KULLANILIR?

> Mobil uygulamada sağ alttaki profil resminizin bulunduğu simgeye tıklayın.

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> Sağ üst köşedeki üç çizgiye tıklayın.

> Ayarlar'a dokunun.

> Açılan menüden Gözetim seçeneğini seçin.

> Karşınıza çıkacak bilgilendirme mesajlarının ardından Aile Merkezi özelliğine erişeceksiniz.