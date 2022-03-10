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Instagram engelleme nasıl yapılır?

Instagram arkadaşlarınızla bağlantı kurmanız ve kendinizi ifade etmeniz için nispeten güvenli bir alandır. Ancak bunun yanında istemediğiniz kişilerin de sizinle iletişim kurmasına olanak sağlayan bir platform olduğu da gerçektir. İnstagram'da istenmen kişiler iengellemenin bir yolu vardır. Peki, İnstagram'da istenmeyen kişiler nasıl engellenir? İşte İnstagram engelleme işlemi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Instagram engelleme nasıl yapılır?
instagram engelleme

İnstagram'da "Engelleme", Instagram'daki biriyle etkileşimlerinizin son sınırıdır. Bir kişiyi engellediğinizde Instagram hesabınıza erişmesini engeller. Instagram'da birini engellediğinizde, sayfanıza erişimini iptal ettiğinizi bildiren bir bildirim almaz, ancak oturumu açıkken size bakarsa engellendiğini görebilirler. Birisi sizi Instagram'da engellediğinde, hesapları bir aramada görünmez ve bir gönderide etiketlendiğini görürseniz, profilleri boş bir sayfa açar; gönderilerinden veya takipçilerinden hiçbirini göremezsiniz.

ENGELLEMEK YERİNE KISITLAYABİLİRSİNİZ

Engelleme gibi ciddi bir işleve ihtiyacınız yoksa, sadece hesapla olan etkileşimlerinizi sınırlamak istiyorsanız, Instagram'ın da kısıtlama adı verilen bir özelliği de mevcut. Instagram'da birini kısıtladığınızda, profilinizi ve hikayelerinizi görmeye devam edebilir, ancak DM'leri Mesaj İstekleri klasörünüze taşınır ve diğer kişiler gönderilerinize yaptığı yorumları göremez. Bu kişinin sizin onları kısıtladığınızı bilmesinin neredeyse hiçbir yolu yok - her şey kendisine olması gerektiği gibi görünür.

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INSTAGRAM'DA ENGELLEME NASIL YAPILIR?

Yöntem #1: Ayarlar üzerinden engelleme

Yöntem #2: Sohbet üzerinden engelleme

Yöntem #3: Profil sayfası üzerinden engelleme

1. Yöntem: Ayarlar üzerinden engelleme

Adım #1: Profil sayfanızı açın.

Adım #2: Alt alta üst çizgi butonu ile Instagram menüsünü açın.

Adım #3: Ayarlar seçeneğine dokunun.

Adım #4: Gizlilik sayfasını açın.

Adım #5: Engellenenler Hesaplar listesini açın.

Adım #6: Sağ üst köşedeki artı butonuna dokunun.

Adım #7: Engellemek istediğiniz kullanıcı adını aratın.

Adım #8: Kullanıcı adının yanındaki Engelle butonuna dokunun.

Adım #9: Engelleme işlemini onaylayın.

Adım #10: İşlem tamam.

2. Yöntem: Sohbet üzerinden engelleme

Adım #1: Instagram mobil uygulamasını açın.

Adım #2: Sohbet ekranını açın.

Adım #3: Engellemek istediğiniz kişi olan sohbetinizi açın.

Adım #4: Ekranın üstünde bulunan kullanıcı adına dokunun.

Adım #5: Engelle butonuna dokunun.

Adım #6: Engelleme işlemini onaylayın.

Adım #7: İşlem tamam.

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