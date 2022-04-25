​Serhat Ergin: Instagram’daki güvenliğinizi arttırın

Serhat Ergin “Instagram’da hesabın ele geçirilmesi ve bu yolla, Instagram arkadaşlarının dolandırılması oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Hesabınızın çalınması halinde izlemeniz gereken birkaç yol vardır. İlk olarak hesabınızın ele geçirildiğini düşünüyorsanız, kayıtlı mail adresinizi kontrol edin. Instagram’dan e-posta adresinizin değiştirildiğine dair bir mail almışsanız, mail de “Geri Al” seçeneği bulunmaktadır. Bu şekilde hesabınızı geri alabilirsiniz. Bu yöntem ile başarılı olamadıysanız Instagram’dan giriş bağlantısı isteyerek, hesabınızı tekrar geri almayı deneyebilirsiniz” açıklamalarında bulundu.

Instagram hesabı nasıl güvenli hale getirilir?

Instragram hesabınızı güvenli hale getirmek ve çalınmasını önlemek için yapılması gerekenleri açıklayan Dijital Medya Uzmanı Serhat Ergin “Instagram hesabınızın ele geçirilmesini önlemek için Instagram’ın sunmuş olduğu iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini kullanabilirsiniz. Böylece hesabınıza SMS doğrulaması olmadan giriş yapılamaz. Sadece özel giriş kodu doğrulanırsa, Instagram hesabınıza giriş yapmış olacaksınız.

Ayrıca süreye bağlı kod üretme uygulamaları var, o özelliğide aktif etmeniz durumunda hesabınız için ikinci bir güvenlik kalkanı oluşturmuş oluyorsunuz. Bunun için de Instagram ayarlardan, güvenlik sekmesindeki “iki faktörlü kimlik doğrulaması” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Hesabı güvenli hale getirmek için bir diğer yöntem de şifrenizi altı ayda bir değiştirmektedir. Şifrenizi belirlerken tahmini zor, harf, rakam ve karakterlerden oluşan bir şifre seçmelisiniz. Ayrıca Instagram hesap ayarlarına girerek, telefon numaranızı ve e-posta adresinizi onaylayın ve bunları hesabınıza bağlayın. Hesabınızda bir sorun olması durumunda mail adresiniz ve telefon numaranız sayesinde hesabına erişebilirsiniz” dedi.

Instagram hesabı kullanırken dikkat edilmesi gereken hususları açıklayan Serhat Ergin “Instagram hesabınıza gelen mesajlardaki hiçbir linke tıklamayın. En çok yapılan hatalardan biri, gelen linklere tıklayarak, hesap bilgilerinin ele geçirilmesine izin verilmesidir. Uygulamaya/web sitesine erişmek için Instagram oturum açma bilgilerinizi kullanmanız gereken birçok uygulama ve web sitesi vardır. Bunların hepsi zararlı olmasa da bazıları verilerinizi kötüye kullanıyor olabilir veya söz konusu web sitesi veya uygulama, kimlik ve şifre gibi verilerinizi sızdırabilir. Bu nedenle bu tür uygulamalara olan erişimi iptal etmeniz gerekmektedir” dedi.

Dijital medya sektöründe yurt içi ve yurt dışında birçok ünlü, model, influencer ve güzellik salonları ile çalışmalarını sürdüren Serhat Ergin, ayrıca profesyonel fotoğrafçılık da yapmaktadır.

Serhat Ergin kimdir?

17 Kasım, 1992 yılında Kayseri'de dünyaya gelmiştir. Serhat Ergin, adından sıkça bahsedilen başarılı bir fotoğrafçı ve dijital medya uzmanıdır.