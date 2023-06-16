Facebook, Telegram ve WhatsApp gibi birçok uygulamada aynı anda birden fazla kişiyle sohbet etmeye yarayan grup sohbeti artık popüler sosyal medya uygulaması Instagram’da da olacak. Aşağıdaki adımları uygulayarak Instagram’da da grup oluşturabilir ve arkadaşlarınızla tek elden sohbet etmeye başlayabilirsiniz. Peki, Instagram'da grup nasıl açılır ve oluşturulur? İşte detaylar.

INSTAGRAM KANAL GRUBU NASIL AÇILIR, OLUŞTURULUR?

Artık Instagram’da da grup oluşturabilir ve arkadaşlarınızla tek elden sohbet etmeye başlayabilirsiniz. Diğer platformlarda da olduğu gibi bir grup konuşması başlattığınızda yönetici ünvanını alırsınız. Bu sayede sohbetinize yeni kullanıcı ekleme, var olan kullanıcıyı çıkarma ve istediğiniz bir kişiyi yönetici yapma gibi ayrıcalıklara sahip olursunuz. Peki Instagram grup sohbeti nasıl kurulur? İşte adım adım grup sohbeti kurma.

Adım 1: Instagram uygulamasını açın.

Adım 2: Sağ üstteki DM sekmesine gidin ve aynı şekilde sağ üst kısımda yer alan ”+” simgesine tıklayın.

Adım 3: Burada karşınıza sohbete eklenebilecek kullanıcıların olduğu bir liste çıkacaktır. Listeden 2 veya daha fazla kişiyi seçin ya da üst kısımda bu kişilerin kullanıcı adlarını aratın ve sonra Sohbet‘e dokunun.

Adım 4: Grubu oluşturduktan sonra dilerseniz isim de verebilirsiniz. Bunun için grup konuşmasına ve sonra üst kısımdaki ”Bu gruba ad ver” seçeneğine tıklamanız yeterli.

Adım 5: Grubu oluşturduktan sonra sohbete yeni bir kullanıcı eklemek isterseniz Üyeler‘in altındaki Kişi ekle seçeneğine tıklayarak istediğiniz bir kişiyi grup konuşmanıza dahil edebilirsiniz. Son olarak sohbete birini ekledikten sonra o kullanıcının kaybolan fotoğraflar ve videolar hariç önceki mesajları görebileceğini de unutmayın.

INSTAGRAM GRUP SOHBETİ İLE NELER YAPILIR?

Instagram sohbet grubuna bir isim verebilirsiniz. Grup üyelerine kısa mesaj gönderebilirsiniz. Ses kayıtlarını gruba gönderebilirsiniz. Gruba kalıcı veya geçici resimler gönderebilirsiniz. Gruptakilere çıkartmalar ve GIF'ler gönderebilirsiniz. Grup üyeleri ile toplu sesli görüşme yapabilirsiniz. Grup üyeleriyle toplu görüntülü görüşme yapabilirsiniz. Üyeleri gruptan çıkarabilirsiniz. Gruba yeni üyeler ekleyebilirsiniz. Instagram grup sohbeti bildirimlerini özelleştirebilirsiniz.

Genel olarak, Instagram grup sohbeti üzerinden yapabilecekleriniz bunlardır. Baktığınızda, bire bir sohbette yaptığınız aynı şeyleri bir Instagram grup sohbetinde de yapabilirsiniz. İlk defa kullanıyorsanız zamanla bazı özelliklerini keşfedebilir ve daha verimli kullanabilirsiniz.

INSTAGRAM GRUP SOHBETİ NASIL KAPATILIR?

Instagram mobil uygulamasını açın. Sağ üstteki sohbet simgesine dokunun. Kapatmak istediğiniz Instagram grup sohbetini açın. Ekranın üst kısmındaki bilgi satırına dokunun. Açılan sayfanın en altındaki Sohbeti Bitir yazısına dokunun. Açılan onay kutusunda yaptığınız işlemi onaylayın. Instagram grup sohbeti bu adımları yaptıktan sonra kapanmış olacaktır.

Instagram grup sohbetini kapatmak için yukarıdaki adımları uygulamanız yeterlidir. Instagram web sitesindeki grup sohbetini benzer adımları takip ederek bitirmek mümkün. Bu eylemi yalnızca grubun yöneticisi gerçekleştirebilir. Diğer üyeler sadece gruptan ayrılabilir.







