Instagram video indirme işlemi nasıl yapılır? sorusunun yanıtı haberimizde. Twitter ve Facebook ile beraber son zamanların en çok kullanılan uygulaması Instagram kullanıcı sayısı giderek artıyor. Diğer sosyal ağlar kullanıcı kaybederken Instagram'da artış yaşanıyor. Bununla beraber Instagram'da fotoğraf dışında video paylaşımı da çok sayıda yapılıyor. Bu nedenle, Instagram video indirme işlemleri de merak ediliyor. Tarayıcı eklentileri, online siteler ve uygulamalarla Instagram video indirmek mümkün. Peki, Instagram video indirme işlemi nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

INSTAGRAM VİDEO İNDİRME İŞLEMLERİ

1- İndirmek istediğiniz videoların veya fotoğrafların url'lerini bulun

2- URL'yi yukarıdaki alana yapıştırın

3- İndirin Butonuna tıklayın.

INSTAGRAM VİDEO İNDİRME SİTELERİ

SaveInsta

Bu Instagram Downloader instagramdan çevrimiçi video ve fotoğraflar indirmek için harika bir araçtır. Bir kaç saniye içerisinde MP4 dosyası olarak instagram dosyalarını indirebilirsiniz. tamamen ücretsizdir!

W3Toys

Instagram'dan video indirmek için Instagram Video URL'sini girin ve Go düğmesine basın.

Downloadgram

Downloadgram, ücretsiz bir Instagram video ve fotoğraf indirme servisi.

Insloader

Insloader, diğer servisler gibi ücretsiz bir Instagram video indirme servisi. Aynı zamanda Google Chrome eklentisi de bulunuyor.

Dredown

Dredown, sadece Instagram değil, Youtube, Twitch, Vimeo gibi pek çok popüler siteden de video indirmenizi sağlıyor.

Pickvideo

Pickvideo sitesinde 1000'den fazla platform destekleniyor ve video ve fotoğraf indirebiliyorsunuz.

Gramsave

Gramsave de listemizde yer alan diğer Instagram video ve fotoğraf indirme servisleri gibi oldukça basit bir arayüze sahip. Linki yapıştırın ve indirmeye başlayın.

Download Videos From

Download Videos From, Instagram'dan çevrimiçi video indirmek için kullanışlı bir araç. Bir kaç saniye içerisinde MP4 dosyası olarak instagram dosyalarını indirebilirsiniz.

INSTAGRAM VİDEO İNDİRMEK İÇİN UYGULAMA

Instagram videolarını indirmek için Play Store üzerinden "Instagram Video İndirme" diye arama yaparak uygulamalara ulaşabilirsiniz.

INSTAGRAM VİDEO İNDİRMEK İÇİN EKLENTİ

Eklentilere ulaşmak için de https://chrome.google.com/webs... linki üzerinden "Instagram Video Dowloander" diye arama yaparak ihtiyaç duyduğunuz eklentilere ulaşabilirsiniz.



