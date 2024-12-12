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WhatsApp, Facebook, Instagram çöktü mü? Erişim sorununa ilişkin son açıklama

WhatsApp, Facebook, Instagram çöktü mü? Erişim sorununa ilişkin son açıklama

08:5012/12/2024, Perşembe
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Sosyal medya erişim sorunu
Sosyal medya erişim sorunu

Dünyaca popüler sosyal medya uygulamaları Facebook ve Instagram ile anlık mesajlaşma uygulamasında akşam saatlerinden itibaren WhatsApp'ta dünya genelinde erişim sorunu yaşandı. Sosyal medya servislerinde yaşanan problem nedeniyle kullanıcılar "WhatsApp, Facebook, Instagram çöktü mü?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, WhatsApp, Facebook, Instagram sorunu düzeldi mi? İşte erişim sorununa ilişkin son durum...

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta, erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılar zaman zaman uygulamalara giriş yapamadığını ve paylaşımlarda sorun yaşadığını bildirirken konuyla ilgili META'dan bir açıklama geldi.

META yaptığı açıklamada, "Sorunun farkındayız, çözmek için uğraşıyoruz ve özür dileriz" dedi.

YETKİLİ İSİMDEN AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X sosyal medya platformu üzerinden bir açıklama yaptı.

Sayan, "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz @TRCert tarafından raporlanmıştır.

Ekiplerimiz süreci takipetmektedir" ifadelerini kullandı.

META'DAN ERİŞİM SORUNU AÇIKLAMASI

Meta'dan yapılan açıklamada da "Teknik bir sorunun bazı kullanıcıların uygulamalarımıza erişimini etkilediğinin farkındayız. İşleri mümkün olan en kısa sürede normale döndürmek için çalışıyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." değerlendirmesi yer aldı.

WHATSAPP, FACEBOOK, INSTAGRAM ERİŞİM SORUNU DÜZELDİ Mİ?

WhatsApp, Facebook ve Instagram gece saatlerine doğru düzelirken, kullanıcılar yeniden giriş yapmaya başladı.



#sosyal medya
#whatsapp
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#facebook
#erişim sorunu

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