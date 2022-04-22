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Özgün 22 Nisan Earth Day (Dünya Günü) Instagram hikayesi nedir, hangi paylaşımlar yapılır?
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22 Nisan Earth Day (Dünya Günü) Instagram hikayesi nedir, hangi paylaşımlar yapılır?

Google'da 22 Nisan Dünya Günü'nün doodle olması ile iklim değişikliği konusu gündeme geldi. Instagram'da da Eart Day ismi ile görünen sabit hikaye merak kazandı. Eart Day Instagram stroysi nedir, ne anlama geliyor? Instagram'da Eart Day hikayesinde hangi paylaşımlar yapılıyor? İşte Dünya günü temalı Instagram hikayesi hakkında detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Instagram’da Earth Day Storysi nedir, nasıl kullanılır?
Instagram Eart Day Hikayesi

Instagram'ın hikayeler bölümüne gelen Earth Day kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Instagram'da zaman zaman önemli günlere özel hikayeler açılıyor, Instagram bugün de Earth Day hikayesini ekledi. Peki, Earth Day nedir, ne demek? Instagram'da Earth day hikayesi nasıl kullanılır?

INSTAGRAM "EART DAY" HİKAYESİ NEDİR?

Instagram'da zaman zaman gündem olan konular ön plana çıkarak sabit hikaye oluyor. Google'da DÜnya günü yani Eart Day'in doodle olması ile Instagram'a da Eart Day isimli hikaye konuldu. Bugün 22 Nisan Dünya günü dolayısıla iklim değişikliğine dikkat çekmek için Eart Day Instagram hikayeleri paylaşılıyor.

INSTAGRAM EART DAY HİKAYESİ NASIL KULLANILIR?

Bugün Google, ana sayfasında Dünya Günü Doodle'ı yayınladı. Instagram ise gündemi yakından takip etmesiyle ana sayfasında Earth Day (Dünya Günü) hikayesi açtı. Instagram hesabınız varsa, ana sayfanızda hikayeler kısmında "Earth Day" sekmesini fark edeceksiniz. Bugüne özgü Earth Day (Dünya Günü) paylaşımlarını bir arada toplamak isteyen Instagram'da hikaye atacağınız zaman gündemdeki Earth Day görsellerinden birini hikayenize ekleyebilirsiniz.

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