Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Inter, 2-0'ın rövanşında Milan ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 1-0 kazanan Inter, İstanbul'da oynanacak final biletini ilk alan takım oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı finalinde, Inter ilk maçta 2-0 yendiği Milan'ı Giuseppe Meazza Stadı'nda konuk etti.

İlk yarının başında Milan gol için yüklense de Inter daha sonra oyunda dengeyi kurdu. Karşılaşmada devre arasına golsüz eşitlikle gidildi.

Mücadelenin ikinci yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip, 74. dakikada Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Inter, ezeli rakibi Milan’ı rövanş maçında da 1-0 mağlup ederek, İstanbul'da oynanacak finale yükselen taraf oldu. Mücadelenin bitiş düdüğüyle Inter taraftarları büyük coşku yaşadı.

Bu arada, Inter kadrosunda maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika boyunca forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak için mücadele edecek.

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