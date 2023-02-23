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Inter Lukaku'nun golüyle Porto'yu 1-0 mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Inter evinde Porto’yu konuk etti. Maç ev sahibi ekip Inter’in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Gol maçın 78. dakikasında oyuna sonradan dahil olan Romelu Lukaku’dan geldi. Porto maçın 78. dakikasında Otavio’nun gördüğü kırmızı kartla maça 10 kişi devam etti. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu maçta 90 dakika forma giydi. Bu sonuçla Simone Inzaghi’nin öğrencileri çeyrek final için büyük bir avantaj elde etti. Inter - Porto maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

09:22 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Inter 1-0 Porto Maç Özeti

Inter 1-0 Porto Maç Özeti

#Inter
#Porto
#UEFA
#Şampiyonlar Ligi
#maç özeti
11 dakika önce
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Inter Lukaku'nun golüyle Porto'yu 1-0 mağlup etti
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