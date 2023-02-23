Inter 1-0 Porto Maç Özeti
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Inter ve Porto karşı karşıya geldi. Maç Inter’in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
INTER - PORTO MAÇ ÖZETİ
INTER - PORTO MAÇ ÖZETİ
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11 dakika önce
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