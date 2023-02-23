Portekiz Premier Lig 21. hafta son maçında Bencifa evinde Boavista’yı konuk etti. Maç ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 55’ Gilberto, 58’ Yusupha Njie, 82’ Goncalo Matias Ramos ve 90’ Petar Musa’dan geldi. Bu sonuçla Benfica puanını 56’ya çıkararak en yakın rakibi Porto’ya 5 puan fark atmış oldu. Benfica - Boavista maç özetini izlemek ve Portekiz Premier Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.