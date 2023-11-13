İtalya Serie A 12. haftasında Inter evinde Frosinone’yi 2-0 mağlup etti.
Inter,
12. haftasında evinde Frosinone ile karşılaştı.Federico Dimarco ve Hakan Çalhanoğlu’nun kaydettiği gollerle Inter maçtan 2-0 galip ayrıldı. Dimarco jeneriklik bir gole imza atarak maça damga vurdu. Inter 10. galibiyetini alarak ligde 31 puanla 1. sırada yer aldı. Inter - Frosinone maç özeti ve İtalya Serie A 12. hafta toplu maç sonuçları haberimizde.
INTER - FROSİNONE MAÇ ÖZETİ
INTER - FROSİNONE MAÇ ÖZETİ
INTER - FROSİNONE MAÇ SONUCU
INTER - FROSİNONE MAÇ SONUCU
İTALYA SERİE A PUAN DURUMU
İTALYA SERİE A PUAN DURUMU
İTALYA SERİE A 12. HAFTA TOPLU MAÇ SONUÇLARI
İTALYA SERİE A 12. HAFTA TOPLU MAÇ SONUÇLARI
İTALYA SERİE A GOL KRALLIĞI
İTALYA SERİE A GOL KRALLIĞI
#Inter
#Frosinone
#İtalya Serie A
1 hour ago