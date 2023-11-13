Inter,

12. haftasında evinde Frosinone ile karşılaştı.Federico Dimarco ve Hakan Çalhanoğlu’nun kaydettiği gollerle Inter maçtan 2-0 galip ayrıldı. Dimarco jeneriklik bir gole imza atarak maça damga vurdu. Inter 10. galibiyetini alarak ligde 31 puanla 1. sırada yer aldı. Inter - Frosinone maç özeti ve İtalya Serie A 12. hafta toplu maç sonuçları haberimizde.