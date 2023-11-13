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Inter evinde Frosinone’yi 2-0 mağlup ederek liderliğini korudu | ÖZET

İtalya Serie A 12. haftasında Inter evinde Frosinone’yi konuk etti. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlunun’da gol kaydettiği maçta Inter rakibini 2-0 mağlup etti. Maçın 43.dakikasında Federico Dimarco orta sahadan jeneriklik bir gole imza attı. Inter aldığı bu galibiyetle puanını 31’e çıkararak liderliğini korudu. Frosinone ise 15 puanla 12. sırada yer aldı. Inter - Frosinone maç özetini izlemek ve İtalya Serie A güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:54 - 13/11/2023 Monday
Güncelleme: 10:07 - 13/11/2023 Monday
Yeni Şafak
İtalya Serie A 12. haftasında Inter evinde Frosinone’yi 2-0 mağlup etti.

İtalya Serie A 12. haftasında Inter evinde Frosinone’yi 2-0 mağlup etti.

Inter,
12. haftasında evinde Frosinone ile karşılaştı.Federico Dimarco ve Hakan Çalhanoğlu’nun kaydettiği gollerle Inter maçtan 2-0 galip ayrıldı. Dimarco jeneriklik bir gole imza atarak maça damga vurdu. Inter 10. galibiyetini alarak ligde 31 puanla 1. sırada yer aldı. Inter - Frosinone maç özeti ve İtalya Serie A 12. hafta toplu maç sonuçları haberimizde.

INTER - FROSİNONE MAÇ ÖZETİ

Inter - Frosinone maç özetini izlemek için


INTER - FROSİNONE MAÇ SONUCU

İTALYA SERİE A PUAN DURUMU

İTALYA SERİE A 12. HAFTA TOPLU MAÇ SONUÇLARI

İTALYA SERİE A GOL KRALLIĞI







#Inter
#Frosinone
#İtalya Serie A
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