Inter Miami, ABD MLS 34. haftasında evinde Charlotte ile karşılaştı. Maç 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Lionel Messi bu maçta da ilk 11’de yer almadı. Miami’nin golleri Stefanelli ve Robinson’dan geldi. Inter Miami - Charlotte maç özeti haberimizde.