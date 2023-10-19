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Inter Miami, Messi’siz puan kaybetmeye devam ediyor: Inter Miami 2-2 Charlotte | ÖZET

ABD MLS 34. haftasında Inter Miami evinde Charlotte’u konuk ettik. Maçta kazanan çıkmadı ve 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 45’ Enzo Copetti, 45’ Nicolas Stefanelli, 52’ Kerwin Vargas ve 84’ Robbie Robinson’dan geldi. Maç yıldız futbolcu Lionel Messi forma giymedi. Inter Miami bu sonuçla 34 puanla 14. sırada yer alırken, Charlotte 40 puanla 11. sırada yer aldı. Inter Miami - Charlotte maç özetini izlemek ve ABD Major Ligi güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:27 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Inter Miami 2-2 Charlotte Maç Özeti

Inter Miami 2-2 Charlotte Maç Özeti

Inter Miami, ABD MLS 34. haftasında evinde Charlotte ile karşılaştı. Maç 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Lionel Messi bu maçta da ilk 11’de yer almadı. Miami’nin golleri Stefanelli ve Robinson’dan geldi. Inter Miami - Charlotte maç özeti haberimizde.

INTER MİAMİ - CHARLOTTE MAÇ ÖZETİ

Inter Miami - Charlotte maç özetini izlemek için

AMERİKA MAJOR LİGİ PUAN DURUMU

AMERİKA MAJOR LİGİ FİKSTÜR

AMERİKA MAJOR LİGİ GOL KRALLIĞI




#Inter Miami
#Charlotte
#ABD MLS
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