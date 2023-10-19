Inter Miami 2-2 Charlotte Maç Özeti
Inter Miami, ABD MLS 34. haftasında evinde Charlotte ile karşılaştı. Maç 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Lionel Messi bu maçta da ilk 11’de yer almadı. Miami’nin golleri Stefanelli ve Robinson’dan geldi. Inter Miami - Charlotte maç özeti haberimizde.
INTER MİAMİ - CHARLOTTE MAÇ ÖZETİ
INTER MİAMİ - CHARLOTTE MAÇ ÖZETİ
AMERİKA MAJOR LİGİ PUAN DURUMU
AMERİKA MAJOR LİGİ PUAN DURUMU
AMERİKA MAJOR LİGİ FİKSTÜR
AMERİKA MAJOR LİGİ FİKSTÜR
AMERİKA MAJOR LİGİ GOL KRALLIĞI
AMERİKA MAJOR LİGİ GOL KRALLIĞI
#Inter Miami
#Charlotte
#ABD MLS
2 saat önce