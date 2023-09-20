iOS 17 Hangi iPhone Modellerinde Gelecek?
iOS 17 yeni özellikler neler?
iOS 17, aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli yeni özellikler ve iyileştirmeler sunar:
Odaklanma modları: Odaklanma modları artık daha esnek ve özelleştirilebilir.
iOS 17, iPhone ve iPod Touch cihazları için önemli bir güncelleme olup, kullanıcı deneyimini çeşitli şekillerde iyileştirir.
iOS 17 hangi cihazları destekliyor?
iOS 17'nin desteklediği cihazlar şunlardır:
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2020)
- iPhone SE (2022)
- iPod Touch (7. nesil)
iOS 17 nasıl yüklenir?
iOS 17'yi aygıtınıza yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin:
- Aygıtınızda Ayarlar uygulamasını açın.
- Genel'e dokunun.
- Yazılım Güncelleme'ye dokunun.
- İndir ve Yükle'ye dokunun.
iOS 17'nin yüklenmesi tamamlandıktan sonra, aygıtınız yeniden başlatılacak ve yeni işletim sistemini kullanmaya başlayabilirsiniz.