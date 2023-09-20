Öğrenciye vergisiz telefon ve bilgisayar fırsatı geliyor. Öğrencilere vergisiz telefon alabilmeleri için bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeye göre, üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler, tek seferliğine mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alabiliyorlar. Gençlik ve Spor Bakanı konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıköğretim öğrencilerinin de bu uygulamadan yararlanması bekleniyor. Peki öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek? Öğrencilere vergisiz telefon yürürlüğe girdi mı? KDV ve ÖTV'siz telefon ve bilgisayar satışı başladı mı?