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iOS 17'nin desteklediği modeller belli oldu

iOS 17, Apple'ın iPhone ve iPod Touch cihazları için geliştirdiği mobil işletim sisteminin en son sürümüdür. 5 Haziran 2023'te Apple'ın Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) duyuruldu ve 18 Eylül 2023'te yayınlandı. Peki iOS 17 yüklemesi nasıl yapılır? iOS 17 hangi iPhone'lar alacak? iOS 17 hangi cihazlara gelmeyecek? iOS 17 nasıl güncellenir? İşte ayrıntılar ve yeni özellikler.

13:50 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
iOS 17 Hangi iPhone Modellerinde Gelecek?

iOS 17 Hangi iPhone Modellerinde Gelecek?

Apple
, 18 Eylül’de iOS 17 güncellemesini kullanıma sundu.
iOS 17
,
kullanıcılarına birçok yeni özellik ve iyileştirme getirdi. Peki, iOS 17 özellikleri neler? Hangi iPhone modelleri iOS 17’yi alacak? İşte haberimizde iOS 17 ile ilgili merak edilenler.

iOS 17 yeni özellikler neler?

iOS 17, aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli yeni özellikler ve iyileştirmeler sunar:

Kilit ekranı özelleştirme
: Kullanıcılar artık kilit ekranlarını duvar kağıtları, widget'lar ve yazı tipi stilleri ile özelleştirebilirler.
Yeniden tasarlanan bildirim merkezi
: Bildirim merkezi artık daha organize ve görsel olarak çekici.

Odaklanma modları: Odaklanma modları artık daha esnek ve özelleştirilebilir.

Yeni Mesajlar özellikleri
: Mesajlar uygulaması artık iMessage'da düzenleme ve silme özelliklerinin yanı sıra canlı metin ve görsel arama özelliklerine sahiptir.
Geliştirilmiş FaceTime özellikleri
: FaceTime artık Android ve Windows kullanıcılarıyla arama yapmayı destekliyor ve SharePlay özelliği artık videolar ve diğer içerikleri paylaşırken FaceTime aramalarını içerebiliyor.
Yeni Haritalar özellikleri
: Haritalar uygulaması artık çoklu duraklı güzergahlar, gelişmiş toplu taşıma bilgileri ve daha fazlasını sunuyor.
Geliştirilmiş güvenlik ve gizlilik özellikleri
: iOS 17, parola yöneticisi desteği, iki faktörlü kimlik doğrulama için yeni seçenekler ve daha fazlasını içeren yeni güvenlik ve gizlilik özellikleri sunar.

iOS 17, iPhone ve iPod Touch cihazları için önemli bir güncelleme olup, kullanıcı deneyimini çeşitli şekillerde iyileştirir.

iOS 17 hangi cihazları destekliyor?

iOS 17'nin desteklediği cihazlar şunlardır:

  1. iPhone 13
  2. iPhone 13 mini
  3. iPhone 13 Pro
  4. iPhone 13 Pro Max
  5. iPhone 12
  6. iPhone 12 mini
  7. iPhone 12 Pro
  8. iPhone 12 Pro Max
  9. iPhone 11
  10. iPhone 11 Pro
  11. iPhone 11 Pro Max
  12. iPhone SE (2020)
  13. iPhone SE (2022)
  14. iPod Touch (7. nesil)

iOS 17 nasıl yüklenir?

iOS 17'yi aygıtınıza yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin:

  • Aygıtınızda Ayarlar uygulamasını açın.
  • Genel'e dokunun.
  • Yazılım Güncelleme'ye dokunun.
  • İndir ve Yükle'ye dokunun.

iOS 17'nin yüklenmesi tamamlandıktan sonra, aygıtınız yeniden başlatılacak ve yeni işletim sistemini kullanmaya başlayabilirsiniz.


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