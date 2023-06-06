Apple, her yıl merakla beklenen Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC) iOS 17 alacak telefonları ve özellikleri duyurdu. Eylül ayında kullanıcıyla buluşması beklenen güncellemede birçok yenilik bulunuyor. Peki hangi iPhone modelleri iOS 17’yi alacak? İşte detaylar.

iOS 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

İOS 17'nin 5 Haziran 2023'de Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC 2023) etkinliğinde tanıtıldı. iOS 16 güncellemesi Eylül ayında kullanıma sunulmuştu. Aynı şekilde iOS 17 güncellemesinin de Eylül ayında kullanıcıyla buluşması bekleniyor.

İOS 17 HANGİ iPHONE'LARA GELECEK?

İOS 17 güncellemesinin İPhone X, İPhone 8 ve İPhone 8 Plus için alınmayacağı belirtiliyor. Güncellemenin A12 ve üstü işlemcilerin bulunduğu cihazlara geleceği öne sürülüyor.

Buna göre iOS 17 güncellemesi alacak cihazlar şu şekilde;

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iOS 17 ÖZELLİKLERİ NELER? HANGİ YENİLİKLER OLACAK?

APPLE’IN KARMA GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ İÇİN DESTEK

iOS 17 ile birlikte gelen büyük yeniliklerden biri, Apple’ın ekosistemine giren ürün ve teknolojilerle ilgili olacak. Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü, sadece tek başına çalışabilen bir cihaz olmayacak.

Bunun yerine cihaz, iPhone ve diğer Apple ürünleriyle birlikte eş zamanlı olarak da kullanılabilecek.

DİNAMIK ADA’YA YENİ ÖZELLİKLER

Apple’ın iPhone 14 Pro serisinde çentiği ortadan kaldırmasıyla hayatımıza giren Dinamik Ada, artık çok daha işlevsel olacak. Artık bir serideki tüm modellerde bulunan Dinamik Ada’da bu artan işlevselliği sağlayacak özellikler ise henüz bilinmiyor.

IPHONE'LAR ARTIK BİR EKRAN OLARAK KULLANILABİLECEK

iOS 17, iPhone’ları kullanmıyorken cihazları “akıllı ekranlara” dönüştürecek. Daha önce Mark Gurman tarafından paylaşılan bilgilere göre iPhone’ları yatay pozisyonda kilitlediğinizde cihazınız bambaşka fonksiyonlar kazanacak.

Örneğin, telefon yatay pozisyonda bir yere bırakıldığında takvim etkinlikleri, bildirimler, hava durumu bilgisi gibi bilgileri gösterecek. iPhone’lar, yatak başına konan ekranlara dönüşebilecek.

KİLİT EKRANINA GELECEK YENİLİKLER

Kilit ekranına gelecek diğer yenilikler arasında ise yazı boyutunu ayarlama özelliği ve canlı aktiviteler de bulunuyor. Canlı aktiviteler ile haritalarda açtığınız bir yol tarifi gibi işlemler, cihaz kilitliyken bile ekrandan takip edilebilecek.

DENETİM MERKEZİ’NE BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER GELİYOR

iOS 17 ile birlikte sunulması beklenen yenilikler, Denetim Merkezi’nde de kendisini gösterecek. Üstelik bu yenilikler oldukça büyük yenilikler olacak. Ancak ortada böyle bir iddia olsa da henüz detayları bilinmiyor.

YEPYENİ BİR “GÜNLÜK” UYGULAMASI

The Wall Street Journal tarafından paylaşılan bu bilgiye göre ise Apple, iOS 17 ile günlük tarzında bir uygulama sunacak. Bu uygulamada kullanıcılar, günlük yaşamlarındaki aktivitelerini kayıt altına alacak.

Fakat uygulama sadece bununla sınırlı olmayacak. Apple, kullanıcının girdiği bilgileri analiz edecek, kullanıcının evde ne kadar zaman geçirdiğini, bir günde standart akışın dışına çıkılıp çıkılmadığını, çıkıldıysa ne yapıldığını dahi öğrenebilecek. Tabii tüm bu veriler, gizlilik için sadece cihazda depolanacak.

SAĞLIK UYGULAMASI YENİLİKLERİ

İddialara göre Sağlık uygulaması, artık duygu durumunu da takip etmeye başlayacak. Kullanıcılara bir günü hakkında sorular sorulacak ve biriken cevaplarla öneriler sunulabilecek.

APP STORE ZORUNLULUĞU ORTADAN KALKIYOR MU?

Avrupa Birliği’nin verdiği karar ile birlikte Apple’ın 2024 yılı itibarıyla uygulamaları sadece App Store’dan indirtme dayatmasını ortadan kaldırması gerekiyor. iOS 17 ile birlikte bu konuda bir başlangıç yapılması ve üçüncü taraf platformlardan iOS uygulamaları indirmeye izin vermesi bekleniyor.

BEKLENEN DİĞER YENİLİKLER

Ana sayfa ve Bugün Görüntüsü’ne “aktif” araç takımları gelecek.

Spotlight ve arama artık çok daha gelişmiş olacak.

Apple Music ile şarkı sözleri artık kilit ekranında da gözükecek.

Uygulama Arşivi klasörleri artık elle isimlendirilebilecek.

Flaş ışığı sadece 3 kademe ayarlanmayacak, artık hassas bir şekilde bir kaydırma tuşuyla ayarlanabilecek.







