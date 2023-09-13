Apple'ın yeni işletim sistemi İOS 17 sürümünün ayrıntıları belli oldu. Dünyanın en büyük teknoloji firmaları arasında yer alan ve dünya genelinde 1 milyondan fazla kullanıcıya sahip Apple, yeni telefonu iPhone 15’in tanıtımın yanı sıra Wonderlust etkinliğinde İOS 17 sürümü hakkında bilgi verdi. İOS 17 sürümüyle birlikte birçok yeni özellik ekleyen Apple'ın güncellemeyi ne zaman çıkaracağı kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Peki, İOS 17 ne zaman çıkacak, özellikleri neler? İşte detaylar.

İOS 17 NE ZAMAN ÇIKACAK, ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple, lansman tarihinin duyurusunun ardından iOS 17 Beta 8'i yayınlamıştı. Muhtemelen beta kullanıcıları için son güncelleme olduğu tahmin edilirken iOS 17'nin tüm kullanıcılar için yayınlanma günü 18 Eylül olarak belirlendi.

Bir süredir beta sürecinde olan iOS 17, sadece destekleyen modellere indirilebilecek.

iOS 17'nın 18 Eylül akşamı saat 20.00 civarında gelmesi bekleniyor.

İOS 17 ÖZELLİKLERİ NELER?

Merakla beklenen İOS 17 aynı zamanda birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Bunların başında "Kişi Posterleri" adında bir özellik var. Bu özellik sayesinde artık rehberinizdeki kişileri daha özel hale getirebilirsiniz. Öncesinde fotoğraf ile güzelleştirdiğimiz bu profillere artık Memoji de eklenilebilecek. Aynı zamanda kişinin isminin yazı tipi ve rengi de değişebilecek.

Yine yeni iOS’un en ilgi çekici özelliği olan "Beklemede" kullanıcıların heyecanını artırıyor. Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda yatay konumdayken çalışan "Beklemede" modu ekranda saat, fotoğraf, araç takımları, büyük bildirimler gibi birçok özelliği görmenize olanak sağlıyor. Tabi bunların hepsini kullanıcı isteğine göre şekillendiriyor.

İOS 17 GÜNCELLEMESİNİ HANGİ MODELLERDE ALACAK?

iOS 17’yi uyumlu iPhone cihazlarınızda kurabileceksiniz. Peki, hangi cihazlar İOS 17 güncellemesi alacak?

İşte güncellenecek telefon modelleri;

> iPhone XS ve XS Max

> iPhone XR

> iPhone 11

> iPhone 11 Pro ve Pro Max

> iPhone 12 ve 12 Mini

> iPhone 12 Pro ve Pro Max

> iPhone 13 ve 13 Mini

> iPhone 13 Pro ve Pro Max

> iPhone 14 Pro ve Pro Max

> iPhone SE (2. ve 3. nesil)







