iPhone 17 Ultra hakkında çıkan söylentiler, Apple'ın akıllı telefon pazarındaki rekabet stratejisi açısından büyük önem taşıyor. Apple’ın “Pro Max” markasını bırakarak iPhone 17 Ultra modelini piyasaya süreceği iddiası, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu hamle, özellikle Samsung ve diğer Android amiral gemileriyle rekabeti daha da kızıştırabilir mi? Apple, yeni isimlendirme ile sadece bir pazarlama stratejisi mi izliyor, yoksa gerçekten Samsung Galaxy S Ultra serisine doğrudan bir yanıt mı veriyor?

​Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 17 serisinin Pro ve Pro Max modellerine ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler sızdırıldı. Bu görüntüler, cihazların arka kasasının metal kalıplarını gösteriyor ve tasarım hakkında önemli ipuçları sunuyor. Özellikle, arka kasanın sol üst köşesinde büyük üçlü lensli kamera modülü ve şarj için manyetik MagSafe bağlantılarına izin veren bir kesik dikkat çekiyor. Kamera çıkıntısının boyutu, daha büyük bir kamera çubuğuna işaret ediyor. ​

Bu sızıntılar, iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinin tasarımında önemli değişiklikler olacağını gösteriyor. Özellikle, cihazların arka yüzeyinde Google'ın Pixel serisini andıran yatay bir kamera çubuğu tasarımının benimsenmesi bekleniyor. Bu tasarım değişikliği, cihazın yüzeyine daha iyi oturmasını sağlayarak kullanım deneyimini iyileştirebilir. ​Mevcut Dynamic Island boyutunun küçültüleceği ve bu özelliğin yalnızca Ultra modelde sunulacağı belirtiliyor.

Ayrıca, iPhone 17 Pro serisinin titanyum yerine alüminyum çerçeveye geçiş yapabileceği ve bu sayede cihazların daha hafif ve ergonomik bir yapıya kavuşacağı belirtiliyor. Kamera modülünde de önemli bir değişim bekleniyor; 48 MP çözünürlüğe sahip telefoto lensin bulunacağı ve tüm iPhone 17 serisinde 24 MP çözünürlüklü yeni bir ön kameranın kullanılacağı sızan bilgiler arasında.

iPhone 17 Pro Max is ready pic.twitter.com/jFb9L4b1BH — Majin Bu (@MajinBuOfficial) March 12, 2025

Yeni modelin, ısınmayı önleyen gelişmiş bir soğutma sistemine sahip olacağı ancak bu özelliğin sadece Ultra modelde bulunacağı söyleniyor. iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max, yüksek performanslı işlemcilerin neden olduğu ısınma sorununu ortadan kaldırmak için buhar odası soğutma sistemine sahip olacak.

Samsung’un Ultra serisi, gelişmiş zoom yetenekleri ve 200 MP gibi yüksek çözünürlüklü kameralarla dikkat çekerken, Apple’ın yeni periskop lens sistemini geliştirdiği söyleniyor. Samsung’un Galaxy AI ile yapay zekâ destekli özellikler sunması, rekabeti yeni bir boyuta taşıdı. Apple ise iOS 18 ile iPhone’a özel yapay zekâ yenilikleri getirerek bu yarışa dahil olabilir.

iPhone 17 ne zaman çıkacak?

Bu sızıntıdan, arka kasa tasarımına bir kez daha göz atabiliyoruz ama telefonun hazır olduğuna dair güncellemenin dışında pek fazla bir şey öğrenemiyoruz. Muhtemelen bu fotoğraf, serinin üretime hazır olduğu anlamına geliyor çünkü beklenen Eylül 2025 lansman tarihi artık hızla yaklaşıyor.

iPhone 17 serisi hangi modellerden oluşacak?