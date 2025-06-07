iPhone 17 ne zaman çıkacak, Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Türkiye satış tarihi ve özellikleri!

Apple’ın 2025 yılı için hazırladığı iPhone 17 serisi teknoloji dünyasında heyecan yaratmaya devam ediyor. Yeni modelin tanıtım ve çıkış tarihi merak edilirken, Türkiye’de satışa sunulacağı zaman aralığı da netleşmeye başladı. iPhone 17’nin tasarımı, sızan teknik detayları ve olası fiyat etiketleri teknoloji meraklılarının yakın markajında.
İPHONE 17 ÖZELLİKLERİ NELER?
Henüz Apple tarafından resmi olarak açıklanmasa da, teknoloji çevrelerinden gelen sızıntılar iPhone 17’nin önemli değişikliklerle geleceğini gösteriyor. İşte öne çıkan bazı beklentiler:
Yeni tasarım çizgileri: Daha ince çerçeveler ve hafif gövde
Gelişmiş kamera sistemi: Yapay zekâ destekli gece modu ve 8K video kaydı
Daha güçlü işlemci: A19 Bionic ile yüksek performans ve enerji verimliliği
Uzun pil ömrü: iOS 19 ile optimize edilmiş güç kullanım
Ekran yeniliği: 120Hz ProMotion teknolojisi tüm modellere yayılabilir.
İPHONE 17 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Genellikle ABD’de satışa sunulduktan bir hafta sonra Türkiye pazarına giren iPhone modelleri, iPhone 17 için de benzer bir takvim izleyebilir. Bu durumda, iPhone 17’nin Türkiye’de Eylül ayının son haftasında satışta olması bekleniyor.
TÜRKİYE FİYATLARI NE OLUR?
Henüz resmi fiyatlar açıklanmasa da, iPhone 16 serisinin Türkiye fiyatları baz
alındığında iPhone 17’nin başlangıç fiyatının 79.999 TL, Pro modellerin ise
99.999 TL’den başlaması öngörülüyor. Döviz kuru ve vergi oranları, fiyatları
etkileyebilir.