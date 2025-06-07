iPhone 17 ne zaman çıkacak, Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Türkiye satış tarihi ve özellikleri!

İPHONE 17 ÖZELLİKLERİ NELER?

Henüz Apple tarafından resmi olarak açıklanmasa da, teknoloji çevrelerinden gelen sızıntılar iPhone 17’nin önemli değişikliklerle geleceğini gösteriyor. İşte öne çıkan bazı beklentiler:

Yeni tasarım çizgileri: Daha ince çerçeveler ve hafif gövde

Gelişmiş kamera sistemi: Yapay zekâ destekli gece modu ve 8K video kaydı

Daha güçlü işlemci: A19 Bionic ile yüksek performans ve enerji verimliliği

Uzun pil ömrü: iOS 19 ile optimize edilmiş güç kullanım

Ekran yeniliği: 120Hz ProMotion teknolojisi tüm modellere yayılabilir.

İPHONE 17 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Genellikle ABD’de satışa sunulduktan bir hafta sonra Türkiye pazarına giren iPhone modelleri, iPhone 17 için de benzer bir takvim izleyebilir. Bu durumda, iPhone 17’nin Türkiye’de Eylül ayının son haftasında satışta olması bekleniyor.

TÜRKİYE FİYATLARI NE OLUR?

Henüz resmi fiyatlar açıklanmasa da, iPhone 16 serisinin Türkiye fiyatları baz

alındığında iPhone 17’nin başlangıç fiyatının 79.999 TL, Pro modellerin ise

99.999 TL’den başlaması öngörülüyor. Döviz kuru ve vergi oranları, fiyatları