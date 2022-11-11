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Apple’dan milyon dolarlık güncelleme

Teknoloji devi Apple, iPhone telefonlara farklı boyut getirecek özellik için kesenin ağzını açtı. Uydu şirketleriyle anlaşma sağlayan Apple yeni acil durum mesajlaşma özelliğini etkinleştirme çalışmalarına başladı. Kullanıcıların daha iyi bir haberleşme hizmeti alabilmesini sağlayacak yeni özellik sayesinde hatların çekmediği ücra köşelerde dahi kişiler telefonlarından acil durum servislerine bağlanabilecekler. Peki uydu mesajlaşma özelliği hangi iPhone telefonlarda olacak? Apple bu özellik için kaç dolar harcadı? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
iPhone uydu mesajlaşma özelliği nedir?
Apple uydu bağlantısı

Apple, yeni iPhone 14 modellerinde bir banner özelliği olarak Satellite ile Acil SOS'u duyurdu. Apple'ın bu ay içerisinde başlaması beklenen yazılım güncellemesiyle kullanıcılar hatların çekmediği yerlerde telefonlarıyla acil durum servislerine bağlanabilecekler.

UYDU MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİ HANGİ İPHONE MODELLERİNDE OLACAK?

Eylül ayında Apple, yeni iPhone 14 modellerinde banner özelliği olarak Uydu özellikli Acil SOS’u duyurmuştu. Kullanıcılar, yeni özellikle kamp yaparken uzak bir bölgede olduğu gibi bir hücresel kulenin kapsama alanı dışındaysa, telefonlarını gökyüzüne doğrultarak ve düşük Dünya yörüngesindeki 24 Globalstar uydularından birine bağlanarak acil servislere bağlanabilecekler.

  • Geliştirme, bu ay bir iPhone yazılım güncellemesi ile başlayacak. Apple, iPhone 14 serisi başta olmak üzere yeni ürünlerine acil durum protokolünü ekledi.

450 MİLYON DOLARLIK YATIRIM YAPILDI

Apple'dan yapılan bir açıklamada, yeni acil durum uydu mesajlaşma özelliğinin etkinleştirilmesi için ABD şirketlerine 450 milyon dolar harcanacağı bildirildi.

Harcanan paranın çoğu bu özelliği mümkün kılan uydulara sahip Globalstar şirketine gidecek.

Apple’ın işletme müdürü Jeff Williams, “Uydu üzerinden Acil SOS özelliği, Amerikan yaratıcılığı ve teknolojisinin nasıl hayat kurtarabileceğinin mükemmel bir örneği” dedi.

Bu hizmetin ABD’nin önde gelen şirketleri tarafından sağlanmasından ve kullanıcılarımızın ihtiyaç duymaları halinde acil durum hizmetlerine ulaşabileceklerini bilerek şebekeden uzak bölgeleri keşfedebilmelerinden gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çoğu kullanıcının haberi bile yok: iPhone'lardaki hayat kurtaran özellik
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Appleın iPhone model telefonlarında yer alan ve çoğu kullanıcının henüz haberinin bile olmadığı hayat kurtarıcı bir özellik bulunuyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yüksek fiyatlardan satılan akıllı telefonlar hırsızların da hedefi haline geliyor.
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iPhone model telefonlarda bulunan bir özellik milyonlarca kullanıcının hayatını kurtarabilir.
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Dünya üzerinde milyonlarca akıllı telefon kullanıcısı Appleın iPhone modelini tercih ediyor.
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iPhonelarda bulunan ama çoğu kullanıcı tarafından bilinmeyen bir özellik insanların hayatını kurtarıyor. Telefon hırsızlığı sonrası mağdur olan kullanıcılar bu özellik sayesinde hırsızların yerini kolayca tespit edilebiliyor.
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The Mirror UKnin CNNden aktardığı habere göre; Appleın iPhone model telefonlarında hırsızlık vakalarını önlemek için yapılabilecek bir ayar var. Çoğu hırsız telefonu çaldıktan sonra uçak moduna alıyor.
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Kullanıcıların Ayarlar menüsünden yapabileceği bir değişiklik ile hırsızlık vakalarında mağduriyeti en aza indirmek mümkün olacak.
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TELEFON İLE OLAN BAĞLANTI KESİLMİYORTelefon hırsızlarının cihazı ele geçirdiklerinde yaptıkları ilk şey telefonu uçak moduna almak oluyor. Böylelikle telefon tamamen şebekeden ayrılıyor ve takip edilmesi imkansız hale geliyor. Telefonu uçak moduna çok basit olduğu için hırsızlar tek bir tıkla iPhoneu şebekeyi kesebiliyor. iPhoneları kilit ekranındayken uçak moduna almak için yapılması gereken tek şey uçak simgesini gösteren kontrol paneline tııklamak. Çoğu kullanıcının bilmediği bir ayar ile hırsızların telefonu uçak moduna alması engellenebiliyor.
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iPhone ayarlarına gidin, Face ID ve Parola sekmesini açın, aşağıdaki seçeneklerde Kilitliyken erişime izin ver bölümüne gelin ve Denetim Merkezi seçeneğini kapatın. Bu ayar, telefonunuzun kilidini açmadan kontrol paneli özelliklerinden hiçbirine erişemeyeceğiniz anlamına gelir. Böylece hırsızlar telefonunuzun şifresini bilmediği için telefonu uçak moduna alamaz ve cihazın takibi kolayca gerçekleşebilir.
Çoğu kullanıcının haberi bile yok: iPhone'lardaki hayat kurtaran özellik
Apple'ın iPhone model telefonlarında yer alan ve çoğu kullanıcının henüz haberinin bile olmadığı hayat kurtarıcı bir özellik bulunuyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yüksek fiyatlardan satılan akıllı telefonlar hırsızların da hedefi haline geliyor. iPhone model telefonlarda bulunan bir özellik milyonlarca kullanıcının hayatını kurtarabilir.


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