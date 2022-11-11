Apple’dan milyon dolarlık güncelleme

Apple, yeni iPhone 14 modellerinde bir banner özelliği olarak Satellite ile Acil SOS'u duyurdu. Apple'ın bu ay içerisinde başlaması beklenen yazılım güncellemesiyle kullanıcılar hatların çekmediği yerlerde telefonlarıyla acil durum servislerine bağlanabilecekler.

UYDU MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİ HANGİ İPHONE MODELLERİNDE OLACAK?

Eylül ayında Apple, yeni iPhone 14 modellerinde banner özelliği olarak Uydu özellikli Acil SOS’u duyurmuştu. Kullanıcılar, yeni özellikle kamp yaparken uzak bir bölgede olduğu gibi bir hücresel kulenin kapsama alanı dışındaysa, telefonlarını gökyüzüne doğrultarak ve düşük Dünya yörüngesindeki 24 Globalstar uydularından birine bağlanarak acil servislere bağlanabilecekler.

Geliştirme, bu ay bir iPhone yazılım güncellemesi ile başlayacak. Apple, iPhone 14 serisi başta olmak üzere yeni ürünlerine acil durum protokolünü ekledi.

450 MİLYON DOLARLIK YATIRIM YAPILDI

Apple'dan yapılan bir açıklamada, yeni acil durum uydu mesajlaşma özelliğinin etkinleştirilmesi için ABD şirketlerine 450 milyon dolar harcanacağı bildirildi.

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Harcanan paranın çoğu bu özelliği mümkün kılan uydulara sahip Globalstar şirketine gidecek.

Apple’ın işletme müdürü Jeff Williams, “Uydu üzerinden Acil SOS özelliği, Amerikan yaratıcılığı ve teknolojisinin nasıl hayat kurtarabileceğinin mükemmel bir örneği” dedi.

“Bu hizmetin ABD’nin önde gelen şirketleri tarafından sağlanmasından ve kullanıcılarımızın ihtiyaç duymaları halinde acil durum hizmetlerine ulaşabileceklerini bilerek şebekeden uzak bölgeleri keşfedebilmelerinden gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.