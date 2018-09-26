İptal edilen İDO ve BUDO seferleri! 26 Eylül

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO(İstanbul Deniz Otobüsleri)’nun ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.



İDO’nun 26.09.2018 tarihinde yapılması planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İptal olan seferler şöyle;

- 26.09.2018 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 - 10.55 seferi,

- 26.09.2018 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 - 08.45 seferi,

- 26.09.2018 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 - 10.45 seferi.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bugün bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İptal edilen seferler:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

07:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)