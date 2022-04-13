İşbaşı eğitim programı ne demek? İşbaşı eğitim programı için gereken şartlar

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işbaşı eğitim programı hakkında açıklamalarda bulundu. Kabine toplantısında ekonomiye yönelik önemli konular ele alan Erdoğan, yükselen fiyatlar karşısında vatandaşa desteklerinin süreceğini söyleyerek, işbaşı eğitim kapsamında 3 veya 6 ay prim desteğinin bakanlık tarafından karşılanacağını ifade etti. Peki, işbaşı eğitim programı nedir? İşbaşı eğitim programı şartları nelerdir? İşte haberimizin detayları sizlerle...

İşbaşı eğitim programı nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"İş başı eğitim kapsamında mevcut çalışanların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay kapsamında sosyal prim desteklerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak. İşverenlerimizi istihdam garantili yeni işbaşı programımızdan yararlanmaya çağırıyorum."

Ayrıca işbaşı eğitim programı şöyle tanımlanıyor; Mesleki deneyimi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenlenmektedir. Ayrıca, program ile birlikte işverenler işe alacakları kişileri, kendi işyerlerinde yetiştirmektedirler.

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İşbaşı eğitim programı için gerekli şartlar nelerdir?

İŞKUR'un internet sitesinde işbaşı eğitim programı şartları şöyle açıklanıyor; İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak 15 yaşını tamamlamış olmak İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak Emekli olmamak Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak. Tüm ortaöğretim, yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de programa katılabilmektedir. Ayrıca, işsizlik ödeneği alanlar da program katılımcısı olabilmektedir. En az 2 sigortalı çalışanı bulunan, Kuruma kayıtlı olan ve mevzuatta yer alan diğer şartları sağlayan ve belirlenen sektörlerde faaliyette bulunan işverenler, sigortalı sayılarının %30’una kadar katılımcı talep edebilmektedir. İşbaşı eğitim programı kapsamında işverenlerin en az %50 istihdam yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda işverenlerin, programa katılanların en az %50’sini 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az iki katı kadar süreyle istihdam etmesi gerekmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında ne dedi?

2b arazi satışlarıyla ilgili başvuru ve ödeme sürecini de 31 Aralık'a kadar uzatma kararı aldık.

Çiftçilerimizi ecrimizi bedelinin 10 yıl süreyle kiralama imkanı getirdiğimiz taşınmazlar için başvuru sürecini kaldırıyoruz. Süresi bitenler araziyi yeniden kiralayabilecek, 10 yıllık süreyi bitirenler de satın alabilecektir.

Kurulu enerji gücünde, 100 bin megavat sınırını geçtiğimizi milletimizle paylaşıyoruz. Karadeniz'de keşfettiğimiz önümüzdeki yıl kullanıma sunacağımız doğalgaz çalışmasıdır. Görüldüğü gibi biz enerjiden, gıdaya her alanda bugünkü sorunların ötesinde geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak projeler için gece gündüz çalışıyoruz. Bugüne kadar ülkemizin her meselesini nasıl hal yoluna koyduksak, bugünkü sıkıntıları da yine biz çözeceğiz. Terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, fiyatlardaki yükselişin belini aynı şekilde biz kıracağız. Kuru nasıl kontrol altına aldıysak, enflasyonun üstesinden de biz geleceğiz.

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