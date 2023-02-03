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Konyaspor'dan Isco bombası

İspanya'da uzun yıllar Real Madrid forması giyen ve son olarak Sevilla'da oynayan yıldız orta saha oyuncusunun adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile sık sık anılıyordu. Sevilla’yla olan sözleşmesini feshettikten sonra Union Berlin’le görüşen Isco, transferin son günü masadan kalkmıştı. Şu anda boşta olan İspanyol futbolcunun babası Paco Alarcon pek çok kulüple görüşüyor. O kulüplerden bir tanesi de Konyaspor. Peki Isco kimdir, hangi takımlarda oynadı? İşte soruların cevapları.

15:54 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Isco

Isco

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor dünyaca ünlü yıldız futbolcu Isco’yu kadrosuna katmak için çalışmalar yürütüyor. Son olarak La Liga'nın Sevilla takımında oynayan İspanyol orta sahanın hangi takımla anlaşacağı merak konusu oldu.

ISCO KİMDİR, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Francisco Román Alarcón Suárez, daha bilinen adıyla Isco, 7 Ekim 1992'de Benalmádena, İspanya'da doğdu.

Isco, Valencia CF'de profesyonel futbolculuk kariyerine başladı ve daha sonra Málaga CF'de güçlenerek öne çıktı. 2012 yılında Real Madrid'e transfer oldu ve takımın birçok zaferini katkıda bulundu. Zamanla takımın birçok pozisyonunda oynadı ve takım arkadaşlarıyla harika bir uyum sağladı.

Isco, sahada teknik yeteneği, hareketliliği, oyun anlayışı ve golcü yeteneği ile ünlüdür. Ayrıca, pas becerileri, top kontrolü ve taktiksel düşünceleri de futbol dünyasındaki üst düzey futbolcular arasında sayılır.

Isco, aynı zamanda İspanya Milli Takımı'nda da aktif olarak yer alır. Euro 2012 ve 2018 Dünya Kupası'nda takımın bir parçası oldu ve takımın performansını artırdı.

Son olarak La Liga'nın Sevilla takımında oynayan İspanyol orta saha bu sezon 19 maçta 1 gol 3 asist üretti.

KONYASPOR BAŞKANVEKİLİ AKCAN, GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

Konyaspor, şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunan İspanyol yıldızın babası Paco Alarcon ile bir görüşme gerçekleştirdi. Konyaspor Başkanvekili Mehmet Akcan, “Doğru, Isco ile görüşüyoruz. Transferi bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şansımız yüzde elli. Maddi konulardaki müzakeremiz için bir şey söyleyemem” dedi.





#Konyaspor
#Isco
#Süper Lig
#Valencia
#La Liga
#transfer
32 dakika önce
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Konyaspor'dan Isco bombası
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