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İshale iyi gelen besinler ve yöntemler

En yaygın sağlık sorunlarından biri olan ishal, genel olarak beslenme sebeplerinden kaynaklanan, ilaca bağlı yan etkiler, üşütme, enfeksiyon gibi durumlarda ortaya çıkan bir hastalık olarak bilinmektedir. Genellikle 1 ila 2 gün arasında süren ve sıkça görülen ishal, bazen kendiliğinden geçebilmektedir. İshal şikayeti olan insanlar hastaneye gitmeden evde çözüm olarak hangi besinlerin iyi geldiği hakkında araştırmalarda bulunuyor. Peki ishale hangi yiyecekler, içecekler iyi gelir? İshal nasıl geçer? İshal olan kişi ne yememelidir? Bebeklerde ishal yapan durumlar nelerdir? İşte uzman görüşüyle soruların cevapları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İshale ne iyi gelir, nasıl geçer?
İshale ne iyi gelir

Oldukça farklı sebeplere bağlı şekilde ortaya çıkabilen ishal, insanların yaşam kalitesini düşüren ve sosyal hayatını olumsuz etkileyen bir hastalık. Bu haberimizde evde ishale iyi gelecek ve kısa süre içerisinde çözebilecek yöntemleri sizlerle paylaşıyoruz.

İSHALE NE İYİ GELİR, NASIL GEÇER?

İSHALE İYİ GELEN BESİNLER

> Kuru karanfil, ani oluşan ishale karşı muhteşem bir karşı etki gösterir. Sabah kahvaltısından bir saat sonra yedi-sekiz adet karanfil çiğnemeden bir-iki yudum oda sıcaklığındaki suyla yutulur. Aynı günün akşam yemeğinden iki saat önce yedi-sekiz adet karanfil, bir-iki yudum oda sıcaklığındaki suyla çiğnemeden yutulur. Ilık veya sıcak suya ilave edilerek içilmemelidir.

> İshale iyi gelen popüler yöntemlerden biri olan Türk kahvesi kısa zamanda sorunu çözmeye yardımcı olabilir. Bunun için; bir tatlı kaşığı Türk kahvesinin içerisine birkaç damla limon damlatarak yemeye çalışın. Bu yöntemin ishalinizi kesmede etkili olduğunu göreceksiniz.

> Yoğurt, balık, iyi pişmiş et, patates püresi, pirinç lapası gibi yüksek enerji ve protein içeren yiyecekler, taze meyve suları ve muz gibi potasyumdan zengin besinler tercih edilmelidir.

> İshal olan kişilerin kullanması gereken doğru besinler kabuksuz elma, havuç suyu veya taze havuç, muz, pirinç lapası, pirinç çorbası veya pirinç suyu, patates haşlama veya püresi, yoğurt ve ayrandır.

> İshalde genel seyrin iyi olduğu, bulantı ve kusma şikayetlerinin olmadığı kişilerde 1 litre kadar kaynatılıp soğutulan suya;

1 çorba kaşığı şeker,

1 tatlı kaşığı tuz,

1 tatlı kaşığı karbonat eklenir.

Hazırlanan bu karışım sık aralıklarla tüketilir.

İSHAL OLAN KİŞİ NE YEMEMELİ?

Süt ürünleri, yağlı yiyecekler, yüksek lifli yiyecekler veya çok terbiyeli yiyecekler gibi bazı gıdalardan birkaç gün uzak durulmalı, bunlar yerine kraker, kızarmış ekmek, yumurta, pilav ve tavuk gibi besinler tercih edilmelidir.

MADEN SUYU İSHALE İYİ GELİR Mİ?

Gazoz ve şekerli çay tüketimi hem vücudun sıvı alımına katkı sağlar hem de ishalin kısa sürede geçmesinde etkili olur.

KOLA İSHALE İYİ GELİR Mİ?

Kola gibi gazlı ve şekerli içeceklerin ishale faydalı olduğuna inanılır. Bu düşünce tamamen yanlıştır. Şeker oranı yüksek içecekler bağırsaklardan su kaybını artırmaktadır.

İSHALE İYİ GELEN ÇAYLAR NELER?

İshale iyi gelen çayları ise şu şekilde sıralayabiliriz;

Adaçayı

Nane

Papatya

Palamut kabuğu

Altınbaş otu

Asma yaprağı

İncir yaprağı

Biberiye

Karanfil kökü

İSHAL NE KADAR SÜRER?

Akut İshal

Genellikle 1 ila 2 gün arasında sürer ve kendiliğinden iyileşir. Sıkça görülen bir rahatsızlıktır.

Sürekli İshal

2 ila 4 hafta arasında seyreder.

Kronik İshal

Minimum 1 ay sürmektedir. Semptomları devamlı olabilir ya da zamanla iyileşip tekrar belirebilir.

BEBEKLERDE İSHAL YAPAN DURUMLAR NELERDİR?

Bebeklerde ishal nedenleri arasında; anne sütü ile beslenmeme, hazır ek gıdalar, hijyenik ortamda hazırlanmayan mamalar, biberon ve emzik kullanımında hijyenik olmamak, bebeğin ağzına kirli ellerle dokunmak, arıtılmamış ve kaynatılmamış suların tüketimi ve rota virüsü yer almaktadır.

Bilhassa rota virüsü bebekler için önemli ölçüde risk taşımaktadır. Zehirli ishale sebebiyet veren virüs bebeklerde ölümcül sonuçlara sebep olabilmektedir. Özellikle bebeklerin ishal döneminde susuz kalması en büyük risk faktörünü oluşturmaktadır. Rota virüsü aşısı, bu rahatsızlığa karşı en etkili korunma yöntemidir.

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