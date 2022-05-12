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İSKİ kazısında ne ortaya çıktı?

İstanbul'da herkesin ziyaret ettiği Büyükada'da İSKİ'nin yapmış olduğu kazı çalışmalarında Bizans Dönemine ait olduğu tahmin edilen bazı kalıntılara rastlandı. Peki, İSKİ kazısında ne ortaya çıktı? İşte, haberin detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​ İSKİ kazısında ne ortaya çıktı?
İSKİ kazısında ne ortaya çıktı?

İSKİ'nin yapmış olduğu kazı çalışmalarında Bizans Dönemine ait olduğu tahmin edilen kalıntılar ile karşılaşıldı. Peki, İSKİ kazısında ne ortaya çıktı?

İSKİ KAZISINDA ORTAYA ÇIKTI

İstanbul’da, her gün binlerce insanın ziyaret ettiği Büyükada’da İSKİ’nin yaptığı kazı çalışmaları sırasında Bizans Dönemine ait olduğu tahmin edilen su sarnıcı kalıntıları bulundu. Gün yüzüne çıkan tarihi su sarnıcı kalıntıları havadan görüntülendi.

BULUNAN TARİHİ KALINTILARA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Tarihin doğa ile buluştuğu, her gün binlerce insanın ziyaret ettiği Büyükada’da, İSKİ ekiplerinin yaptığı kazı çalışmaları sırasında Bizans Dönemine ait olduğu tahmin edilen su sarnıcı kalıntıları ortaya çıktı. Bunun üzerine polis ekipleri, tarihi kalıntının olduğu alana güvenlik şeridi çekti. Uzman ekiplerce tarihi kalıntıları incelemek için yerinde çalışma başlatıldı. Ada halkı ise kazı çalışmalarında önlem almadığı gerekçesiyle Adalar Belediyesi’ne tepki gösterdi. Edinilen bilgiye göre, tarihi Büyükada Rum Panayia Kilisesi’ne ait olan alanda Bizans döneminden kalma olduğu tahmin edilen tarihi sarnıcın 2,5 metre boyunda duvarları harçlarla kuvvetlendirilmiş olduğu görüldü. Bizanslılar Ada dışından gelen suları açık ve kapalı sarnıçlarda topluyorlardı. Bunun da nedeni Ada’nın su ihtiyacının karşılanması kadar, atların da susuz kalmamasıydı. Öte yandan gün yüzüne çıkan tarihi su sarnıcı kalıntıları dronla görüntülendi.

Ada esnaflarından Ömer Faruk Aydoğan ise; “Burada kuyular vardı. Sonradan sarnıç oldu. Tabii bizim büyüklerimizin anlattığına göre buralarda hep Rumlara ait evler varmış. Küçük küçük Rum evleri varmış. Burada İSKİ çalışması vardı. Su sarnıcı meydana çıkınca, ondan sonra çalışmayı durdurdular. Emniyet ekipleri sarnıcın etrafını güvenlik şeridi ile çevirdi” dedi.

İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü: Kararan dere denize döküldü
FOTOĞRAF 10
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Atatürk Havalimanı yakınında kurulan Ataköy İleri biyolojik Atıksu arıtma tesisinde belirli zamanlarda Ayamama deresi üzerine deşarj işlemi yapılıyor.
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Havadan çekilen görüntülerde deşarj sırasında gölün renginin kararması korkuttu.
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Gölün denize döküldükten sonra o bölgeyi kararttığı çekilen görüntülere yansıdı.
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Deşarz yapılan derenin denize dökülen kısımlarına set örülerek uzatıldı.
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İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü
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İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü
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İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü
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SKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü
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İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü
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İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü
İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü: Kararan dere denize döküldü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Ataköy İleri biyolojik Atıksu arıtma tesisinden Ayamama deresine deşarj işlemi havadan görüntülendi. Deşarj işlemi sırasında kararan derenin denize döküldüğü görüldü.

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