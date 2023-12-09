İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep’te eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-17 Operasyonu” ile “İskoçlar Çetesi” olarak bilinen organize suç örgütü çökertildiğini belirterek şu bilgileri verdi: