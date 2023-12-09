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İskoçlar Çetesi diz çöktü: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu

İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep’te eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-17 OPERASYONU” ile “İSKOÇLAR ÇETESİ” olarak bilinen organize suç örgütü Çökertildi. Operasyonda örgütün elebaşı ile birlikte 38 şüpheli şahıs yakalandı.

08:57 - 9/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 09:01 - 9/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İskoçlar Çetesi çökertildi
İskoçlar Çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep’te eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-17 Operasyonu” ile “İskoçlar Çetesi” olarak bilinen organize suç örgütü çökertildiğini belirterek şu bilgileri verdi:

"Operasyonda örgütün elebaşı ile birlikte 38 şüpheli şahıs yakalandı. Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki, organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz.

Nefeslerini keseceğiz. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce; İstanbul, Tekirdağ ve Gaziantep’te suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” yapan, “İskoçlar Çetesi” olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “KAFES-17” Operasyonlarında başta örgütün elebaşı olmak üzere 38 şüpheli şahıs yakalandı. 8 ‘i tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.



#İskoçlar Çetesi
#İskoçlar Çetesi lideri
#Ali Yerlikaya
15 dakika önce
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