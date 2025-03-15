Üniversite öğrencilerine iş deneyimi ve maddi destek sağlayan İŞKUR Gençlik Programı, yeni ilanlarla başvuru almaya devam ediyor. Program kapsamında ayda 5 gün katılım sağlayan öğrencilere 5 bin 415 TL, 14 gün katılanlara ise 15 bin 162 TL ödeme yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada 1 milyon öğrencinin programa dahil edilmesini hedeflediklerini belirtmişti. Başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

İŞKUR Gençlik Programı, kamu üniversiteleriyle iş birliği içinde yürütülen, üniversite öğrencilerine iş hayatına dair deneyim kazandırmayı ve maddi destek sağlamayı amaçlayan bir çalışma modelidir. Program kapsamında öğrenciler haftada 3 gün çalışarak günlük 1.083 TL ödeme alabilir ve aylık 15.162 TL'ye kadar gelir elde edebilirler.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI

İŞKUR Gençlik Programı, 4 Şubat 2025 itibarıyla uygulamaya konuldu. Sigortalı çalışma imkanı sunan bu program, öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlarken iş gücü piyasasına nitelikli bireyler kazandırmayı hedefliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, başvuruların başladığını şu sözlerle duyurdu:

"Öğrencilerimizin büyük bir heyecanla beklediği İŞKUR Gençlik Programı için başvurular başladı. Ancak başlangıç tarihleri üniversitelere göre değişiklik gösterdiğinden, adayların üniversitelerinin duyurularını takip etmeleri önem taşıyor."

200 BİNDEN FAZLA BAŞVURU ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada program kapsamında 1 milyon öğrencinin yararlanmasının hedeflendiğini belirtmişti. Bu doğrultuda, başvurular büyük bir ilgi gördü ve 200 binden fazla aday programa katılmak için başvurdu. Programa kabul edilen öğrenciler, noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi.

VERİLECEK EĞİTİMLER NELER?

Program kapsamında öğrencilere hem iş deneyimi kazandıracak hem de kişisel gelişimlerini destekleyecek çeşitli eğitimler sunulacak:

📌 İş sağlığı ve güvenliği eğitimi

📌 Bağımlılıkla mücadele eğitimi

📌 İş arama becerileri geliştirme eğitimi

📌 İş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi

📌 Kişiler arası iletişim ve etkili iletişim eğitimi

📌 Finansal okuryazarlık eğitimi

📌 İŞKUR ve program hakkında bilgilendirme seminerleri

📌 Kamu kurumlarının faaliyet alanlarına yönelik ek eğitimler

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Programa başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

📍 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

📍 İŞKUR sistemine kayıtlı olmak

📍 18 yaşını doldurmuş olmak

📍 Malullük veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

📍 Son bir yıl içinde programın yürütüleceği kurumda çalışmamış olmak

📍 Son bir ay içinde SGK kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak

📍 Aile gelirinin belirlenen kriterleri karşılaması

📍 İŞKUR’un aktif işgücü ve işsizlik sigortası programlarından yararlanmıyor olmak

📍 Başvuru yapacağı üniversitede öğrenci olmak (açık öğretim ve uzaktan eğitim hariç)

NASIL BAŞVURU YAPILIR?