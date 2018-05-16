İşletmenizde Tercih Edeceğiniz Raf Sistemleri

Depo Raf Sistemleri

Kozmetik mağazalarından yapı marketlere, eczanelerden süpermarketlere kadar pek çok işletmenin depo bölümünde kullanmak için tercih edebileceği depo raf sistemleri, dayanıklı yapıları ve kullanışlı tasarımlarıyla çalışanların işini kolaylaştıracak ekipmanlardandır. Depolama reyonu, tava raf gibi çeşitleri ile pek çok ürünü bir arada istiflemeyi sağlayan depo rafları, yüksek kapasiteleri sayesinde depoları daha düzenli ve planlı bir hale getirerek ürünlere zahmetsizce ulaşmaya imkan tanır.

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Arşiv Raf Sistemleri

Dosya akışının yoğun olduğu özel veya resmi kurumlarda belge, evrak, klasör gibi malzemelerin depolanmasında tercih edilen arşiv raf sistemleri; dosyaların uzun süreli muhafazasında faydalanılacak son derece kullanışlı ekipmanlardır. Kullanım amacına göre cıvatalı yük rafı, manuel ya da otomatik arşiv dolabı gibi çeşitleri bulunan arşiv rafları, dosya ve klasörleri belirli kategorilere ayırarak çalışanların ihtiyaç duydukları anda belgelere hızlıca ulaşmalarını sağlayan en etkili arşiv çözümlerindendir.

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Tel Raf Sistemleri

Müşterilerin beğenisine sunulan ürünleri daha ilgi çekici ve düzenli bir şekilde sergilemeye imkan veren tel raf sistemleri; süpermarket, yapı market, manav ve benzeri perakende satış yapan pek çok işletmenin ihtiyaç duyduğu ürünlerdir. Açık tasarımlarıyla müşterilerin mağaza içinde vakit kaybetmeden aradıklarını bulmalarını sağlayan tel raflar; paslanmaz ve krom malzemeden üretilen çeşitleriyle uzun ömürlü kullanımları sayesinde işletmeleri de masraftan kurtarırlar.

Eğer sizin de işletmenizdeki depo bölümlerinde çalışanların işini kolaylaştıracak, dosyalarınızı uzun süre arşivlemeyi sağlayacak ve satışını yaptığınız ürünleri dikkat çekici bir şekilde sunmanıza imkan verecek ekipmanlara ihtiyacınız varsa; Eurometall’in seçkin kataloğundan çok sayıda raf sistemine göz atabilirsiniz!

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