İsmail Kartal neden ceza aldı, kaç maç?

UEFA, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a 1 yıl ertelemeli 1 maçlık ceza verdi. Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Hollanda temsilcisi Twente’yi iki maç sonunda elemişti. Bu maçın ardından hem İsmail Kartal hem de Fenerbahçe UEFA tarafından ceza aldı. Peki, İsmail Kartal neden ceza aldı? İşte detaylar.

İSMAİL KARTAL NEDEN CEZA ALDI, KAÇ MAÇ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda oynanan maçın başlama vuruşunun geç yapılmasından sorumlu tutularak UEFA tarafından bir yıl ertelemeli 1 maç men cezası aldı.

UEFA'nın aldığı karara göre, maçın başlama vuruşunun geç yapılmasından dolayı sarı-lacivertli kulüp ve teknik direktör İsmail Kartal cezalandırıldı.

Kartal'a, bir yıl ertelemeli 1 maç men cezası verilirken karşılaşmadaki geç başlama vuruşu nedeniyle Fenerbahçe Kulübü ise 25 bin avro para cezası aldı.

Ayrıca; Fenerbahçe'nin takım olarak "uygunsuz davranışı" nedeniyle de 3 bin avroluk para cezası verildi.

Twente ise aynı maçta sahaya atılan maddeler nedeniyle 21 bin 125 avro para cezası aldı.















