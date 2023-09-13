İspanya 6-0 Güney Kıbrıs Maç Özeti
İspanya, Euro 2024 Elemeleri A Grubu 5. maçında Güney Kıbrıs ile karşılaştı. Maç İspanya’nın 6-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. İspanya - Güney Kıbrıs maç özeti ve Euro 2024 A grubu güncel puan durumu haberimizde.
İSPANYA - GÜNEY KIBRIS MAÇ ÖZETİ
İSPANYA - GÜNEY KIBRIS MAÇ ÖZETİ
İSPANYA - GÜNEY KIBRIS MAÇ SONUCU
İSPANYA - GÜNEY KIBRIS MAÇ SONUCU
EURO 2024 ELEMELERİ GRUPLARIN GÜNCEL PUAN DURUMU
EURO 2024 ELEMELERİ GRUPLARIN GÜNCEL PUAN DURUMU
#İspanya
#Güney Kıbrıs
#Euro 2024 Elemeleri
#A Grubu
42 minutes ago