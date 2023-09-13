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İspanya Güney Kıbrıs'ı farklı yendi: 6-0

Euro 2024 Elemeleri A Grubu 5. maçında İspanya evinde Güney Kıbrıs’ı konuk etti. Maç İspanya’nın 6-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. İspanya’nın golleri Gavi, Mikel Merino, Joselu, Ferran Torres (2) ve Alejandro Baena’dan geldi. İspanya bu sonuçla beraber puanını 9’a çıkararak maç eksiğiyle 2. sırada yer aldı. Güney Kıbrıs grupta henüz puan alamadı. İspanya - Güney Kıbrıs maç özetini izlemek için ve Euro 2024 Elemeleri A Grubu puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

09:43 . 13/09/2023 Wednesday
Yeni Şafak
İspanya 6-0 Güney Kıbrıs Maç Özeti

İspanya 6-0 Güney Kıbrıs Maç Özeti

İspanya, Euro 2024 Elemeleri A Grubu 5. maçında Güney Kıbrıs ile karşılaştı. Maç İspanya’nın 6-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. İspanya - Güney Kıbrıs maç özeti ve Euro 2024 A grubu güncel puan durumu haberimizde.

İSPANYA - GÜNEY KIBRIS MAÇ ÖZETİ

İspanya - Güney Kıbrıs maç özetini izlemek için

İSPANYA - GÜNEY KIBRIS MAÇ SONUCU

EURO 2024 ELEMELERİ GRUPLARIN GÜNCEL PUAN DURUMU



#İspanya
#Güney Kıbrıs
#Euro 2024 Elemeleri
#A Grubu
42 minutes ago
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Euro 2024 Elemeleri F Grubu: Belçika 5-0 Estonya