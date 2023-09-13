Euro 2024 A Grubu’nda Gürcistan evinde İspanya’yı konuk etti. İspanya deplasmanda gole doymadı ve Gürcistan’ı 7-1 mağlup etti. Morata hat-trick yaparak maça damga vurdu. İspanya’nın gollerini Alvaro Morata (3), Dani Olmo, Nicholas Williams Arthuer ve Lamine Yamal’dan geldi. İspanya bu sonuçla beraber puanını 6’ya çıkararak 2. sırada yer aldı. Gürcistan - İspanya maç özeti ve Euro 2024 A Grubu puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.