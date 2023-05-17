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Isparta Seçim Sonuçları 2023 - Canlı Seçim Sonucu Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

2023 Isparta seçim sonuçları oy sayımlarının tamamlanmasının ardından belirlendi. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gitti. 338.238 seçmenin olduğu Isparta’da 1.083 sandıkta oy kullanıldı. İl genelinde kullanılan 304.500 oyun 295.568’i geçerli sayıldı. Isparta’da seçime katılım oranı % 90 oldu. Seçim sonuçlarına göre Isparta’da kazanan 4 milletvekilinin hangi partiye gitti de belli oldu. Peki, 2023 seçimlerinde Isparta'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Isparta milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Isparta seçim sonuçlarına Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

13:50 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Isparta seçim sonuçları

Isparta seçim sonuçları

Isparta seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve
dahilinde açıklandı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından başlayan oy sayımı sona erdi. başladı. Isparta’da seçimin kazananının kim olacağı merak konusuydu. Uşak seçim sonuçları belli oldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı Uşak seçim sonuçları, milletvekili seçim sonuçları, ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları, hangi ilçede hangi partinin adayı önde, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde gibi seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak Yenişafak seçim sayfasından takip edildi. İşte Isparta’da 4 milletvekili gönderen Isparta seçim sonuçlarında partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları.

Isparta 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları

na göre % 53.7 Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oy alırken Isparta Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu % 38,2 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Isparta’da aldığı oy oranı ise % 7.5 oldu.

Isparta milletvekili seçim sonuçları 2023

na göre AK Parti oyların % 32.7’sini alırken CHP % 22.3 oranında oya sahip oldu. Isparta’da MHP % 20.4, İYİ Parti % 16.3, Zafer Partisi % 1.9 oranında oy aldı.

Isparta’da kazanan milletvekilleri kim oldu?

  1. Mehmet Uğur Gökgöz AK Parti
  2. Osman Zabun AK Parti
  3. Hikmet Yalım Halıcı CHP
  4. Hasan Basri Sönmez MHP

AK PARTİ ISPARTA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. MEHMET UĞUR GÖKGÖZ

2. OSMAN ZABUN

3. YAKUP KÜTÜK

4. NESRİN SEMİZ

MHP ISPARTA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. HASAN BASRİ SÖNMEZ

2. SELİM ÖNCEL

3. AHMET KAYA

4. CENNET TOKER

CHP ISPARTA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. HİKMET YALIM HALICI

2. MEHMET TAMER CANTEKİN

3. HÜSEYİN YILDIZHAN

4. HATİCE YILDIZ

İYİ PARTİ ISPARTA 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. AYLİN CESUR

2. TİMUÇİN KODAMAN

3. İSMET YILMAZ

4. FARUK TORUN

2018 Isparta Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 58.7’sini alırken, Muharrem İnce Isparta Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 24.4’ünü aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 14,8’ini, Temel Karamollaoğlu oyların yüze 1,1, Selahattin Demirtaş da oyların yüzde 0,8’ini aldı.

2018 Isparta milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Isparta oy oranı % 60,9 olurken, AK Parti 3 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 36,4ünü alarak İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

2018 Isparta'da hangi parti ne kadar oy aldı?

  • AK Parti % 47.8
  • İYİ Parti % 18,4
  • CHP % 16,5
  • MHP % 13,1
  • HDP % 2,1

2018 seçiminde Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

2018 seçi sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

2019 Isparta yerel seçim sonuçları

AK Parti’nin Isparta Belediye başkan adayı Şükrü Başdeğirmen oyların % 38,04’ünü alırken, MHP adayı Yusuf Ziya Günaydın ise oyların % 08,80’ini aldı.

Isparta'nın ilçeleri hangileri?

Isparta ilinde; Merkez ilçe ile birlikte, Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu, Yalvaç ve Yenişarbademli olmak üzere 13 ilçe vardır.

Erzurum seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
Erzurum seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Erzurum 2023 seçim sonuçları açıklanıyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Erzurum'da 509.587 seçmen 2.236 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Erzurum 6 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, Erzurum seçim sonuçları ne oldu? Erzurum'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Erzurum milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Erzurum seçim sonuçlarına göre Yakutiye, Palandöken, Aziziye, Horasan, Oltu, Karayazı Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

Giresun seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
Giresun seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

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