Isparta seçim sonuçları
Isparta 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları
Isparta milletvekili seçim sonuçları 2023
Isparta’da kazanan milletvekilleri kim oldu?
- Mehmet Uğur Gökgöz AK Parti
- Osman Zabun AK Parti
- Hikmet Yalım Halıcı CHP
- Hasan Basri Sönmez MHP
AK PARTİ ISPARTA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. MEHMET UĞUR GÖKGÖZ
2. OSMAN ZABUN
3. YAKUP KÜTÜK
4. NESRİN SEMİZ
MHP ISPARTA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. HASAN BASRİ SÖNMEZ
2. SELİM ÖNCEL
3. AHMET KAYA
4. CENNET TOKER
CHP ISPARTA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. HİKMET YALIM HALICI
2. MEHMET TAMER CANTEKİN
3. HÜSEYİN YILDIZHAN
4. HATİCE YILDIZ
İYİ PARTİ ISPARTA 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. AYLİN CESUR
2. TİMUÇİN KODAMAN
3. İSMET YILMAZ
4. FARUK TORUN
2018 Isparta Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 58.7’sini alırken, Muharrem İnce Isparta Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 24.4’ünü aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 14,8’ini, Temel Karamollaoğlu oyların yüze 1,1, Selahattin Demirtaş da oyların yüzde 0,8’ini aldı.
2018 Isparta milletvekili genel seçim sonuçları
Cumhur İttifakı Isparta oy oranı % 60,9 olurken, AK Parti 3 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 36,4ünü alarak İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.
2018 Isparta'da hangi parti ne kadar oy aldı?
- AK Parti % 47.8
- İYİ Parti % 18,4
- CHP % 16,5
- MHP % 13,1
- HDP % 2,1
2018 seçiminde Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
2018 seçi sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1
2019 Isparta yerel seçim sonuçları
AK Parti’nin Isparta Belediye başkan adayı Şükrü Başdeğirmen oyların % 38,04’ünü alırken, MHP adayı Yusuf Ziya Günaydın ise oyların % 08,80’ini aldı.
Isparta'nın ilçeleri hangileri?
Isparta ilinde; Merkez ilçe ile birlikte, Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu, Yalvaç ve Yenişarbademli olmak üzere 13 ilçe vardır.